Dólar soja a la deriva: por ahora, no se liquidó ni $ 100 millones

El sector agroexportador está a la espera de un mejor tipo de cambio por parte del Gobierno para liquidar su cosecha. Así se lo hizo saber el viernes la Mesa de Enlace al ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo,

El martes continuarán la reunión, y allí el Gobierno podría plantear cambios a la operatoria del denominado "dólar-soja", que por el momento tuvo un magro desempeño, desde que se puso en marcha con Silvina Batakis ministra de Economía.

Resultados

Hasta ahora, el dólar soja no rindió lo esperado: no se llegó a liquidar ni $ 100 millones, y el programa de facilidades cambiarias se termina a fin de mes. Recién esta semana se espera que otros bancos empiecen a operarlo.

Caso único

Sólo un banco cooperativo mandó una circular a sus sucursales avisando que ya estaba operativo el esquema de 70/30 para productores sojeros, que permite mantener el 70% en un depósito a la vista remunerado por el dólar oficial y adquirir divisas al precio solidario por el resto.

Los gerentes llamaron a los pequeños chacareros y se los ofrecieron. No llegaron a concretarse ni 20 operaciones por un valor promedio de cinco millones de pesos cada una, por lo que no se recaudó ni $ 100 millones.

"Se ve que están tanteando, el banco probando sistemas y los chacareros comprobando si es real", comentan fuentes oficiales.

DECEPCIÓN

Los bancos, en tanto, tampoco se apuraron a implementarlo rápido porque están seguros que va a haber modificaciones. Se habla que podría pasar del 30 al 40% lo que puedan comprar de dólar solidario.

Es que, en rigor de verdad, quien liquida u$s 100.000, no puede comprar u$s 30.000, ya que ese 30% incluye los impuestos País del 30% y la retención de AFIP del 35%. Por lo tanto, en realidad es 18% lo que podría comprar de dólar al precio oficial.

Pulseada

En el mercado describen como una pulseada entre el sector agropecuario y el Ministerio de Economía, para que le mejoren la oferta del tipo de cambio que le den, porque con esos pesos luego deben comprar insumos dolarizados, como los fertilizantes, que cotizan al valor de los dólares financieros, en torno a los $ 280.

Por otra parte, apuestan a que el Gobierno debe acelerar el ritmo de devaluación del dólar oficial; por lo tanto, cuanto más tarden en liquidar, más pesos obtendrán.

"Estamos en dinámica de un piso de la inflación de 7% mensual. Esto obliga al BCRA a depreciar al 7 u 8% mensual para licuar esto a un año, porque sino todo esto es un mega endeudamiento para la parte patrimonial. Sino deprecia igual o más alto de esto quiebra el balance. Es una jugada de híper corto plazo", apuestan en las mesas.

Brecha

En el gabinete económico, por su parte, apuntan a achicar la brecha cambiaria, con la premisa de incentivar la liquidación de los dólares de los exportadores, en especial del campo.

"La suba de tasas del BCRA es una medida contra los productores para que vendan. Les encarece y mucho el retener. En realidad, lo que le encarece es el apalancarse en créditos para retener, mientras el oficial corre por encima de la tasa mensual", interpretan los brokers.

"No es contra los productores. Es acomodar todas las tasas. Igual vamos a estar monitoreando la tasa de los préstamos, pero no se puede hacer política monetaria contractiva sin que el crédito se encarezca", alertan en el nuevo BCRA Hawkish, donde pasó a predominar el ala massista.