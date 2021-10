Dólar y regulaciones: El BCRA sigue de compras y cayó el volumen en CCL y MEP regulados

Así como el dueño de la pelota puede imponer ciertas condiciones en el fútbol de barrio, el Banco Central (BCRA) fue adecuando las normativas para calmar sus intervenciones en el mercado oficial y en los financieros , de manera tal de no agotar reservas.

El 5 de octubre el BCRA limitó el pago adelantado de importaciones y, a partir de ese día, e ncadenó cinco ruedas compradoras en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), que le permitieron recaudar más de u$s 500 millones.

Pero el Central también pierde divisas cuando recompra bonos contra dólares para calmar el MEP y el Contado con Liquidación (CCL). Sin embargo, esta situación también se apaciguó, momentáneamente, a partir de las regulaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) emitidas ese martes, para desalentar las operatorias cambiaras en bonos ley local.

" El volumen promedio de AL30 T+2 por pantallas post regulaciones está en $ 2700 millones por día, mientras que el promedio de julio fue de $ 4600 millones, en agosto de $ 4000 millones y en septiembre de $ 5600 millones ", destacó el estratega de Cohen Aliados Financieros, Tomás Ruiz Palacios.

Por qué se siguen hundiendo los bonos argentinos

Y agregó: " En la primera semana de octubre había sido de $ 8700 millones ". En los días previos las regulaciones, se estima que el Banco Central llegó a vender cifras cercanas a los u$s 50 millones en un día.

Por su parte, Federico Furiase, director de Anker Latinoamérica, indicó: " El volumen de operaciones en AL30 y AL30D, en prioridad precio tiempo, bajó significativamente, con lo cual inferimos que el BCRA está interviniendo menos ". No obstante, Furiase aclaró: " La pregunta es cuánto dura este escenario ".

Asimismo, Federico Broggi, jefe de research de Invertir en Bolsa, agregó: " El volumen diario de AL30 en 48 horas cayó desde la resolución de la CNV. Sigue interviniendo el BCRA, pero pareciera que menos ".

Gentileza de Invertir en Bolsa

Quien coincidió con estas apreciaciones fue Gabriel Caamaño, director de Consultora Ledesma: "Al volumen en el segmento que ellos intervienen lo hacharon".

En tanto, Nicolás Rivas, de Buenos Aires Valores, señaló que los montos operados en AL30D a 48 horas cayeron mucho y que se ampliaron las brechas entre MEP libre y MEP intervenido.

Por su parte, Pablo Repetto, director Gabriel Rubinstein y Asociados (GRA), c onsidera que hubo una leve merma en las intervenciones del Central en dólares financieras, pero que las mismas siguen siendo altas.

" El primer día posterior a la regulación hubo una caída muy importante en las intervenciones y estimamos que habrán tenido que vender apenas 8 o 10 millones, comparado con los u$s 35 millones que venían interviniendo antes ", explicó Repetto.

Gentileza de la Consultora Gabriel Rubinstein y Asociados.

Luego sostuvo: " Al otro día, todo se acomodó y están interviniendo en alrededor de u$s 25 millones diarios. Antes lo hacían más en el contado con liqui y ahora están vendiendo más en MEP ".

En GRA realizan una estimación a partir de la variación de reservas brutas, corriendo los cambios que dependen de otras variables que también inciden (operaciones cambiarias en MULC, encajes, pagos a organismos y valuaciones de oro y yuan, entre otras).

Dado que no existen datos fidedignos para conocer cuánto opera el Banco Central en estos segmentos, existen consideraciones divergentes. Juan Ignacio Paolicchi, economista de la consultora Empiria, estimó que las intervenciones del Central pudieron haber caído a la mitad, si se mide por lo que sucede en el monto negociado en segmento PPT T+2.

Por último, un informe de la Consultora 1816 subrayó: " Por segunda jornada consecutiva se operaron u$s 13 millones en AL30 contra pesos por pantalla T+2 (medido al CCL). Eso refleja que cayó muy fuerte el monto vendido de CCL del BCRA. Hace dos semanas llegaron a operarse más de u$s 60 millones en una rueda, de los cuales más de u$s 50 millones los vendió el Central ".