Dólar turista: esto decía Miguel Pesce horas antes de la nueva retención del 45%

El dólar turista pasará a costar ahora $ 236 luego de que el Gobierno nacional aumentara de 35 a 45% el impuesto a cuenta del pago de bienes y ganancias que aplica para las compras y gastos en el exterior , medida que entró en vigencia este jueves.

La medida se conoce una semana después de la polémica frase dicha por la ministra de Economía, Silvina Batakis, acerca de que "el derecho a viajar colisiona con el derecho al empleo".

Dólar turista: así es el nuevo rulo que permite comprar y pagar más barato los viajes y consumos en el exterior



Dólar turista: el Gobierno aumentó el impuesto a las ganancias



Asimismo, el último sábado, el presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Ángel Pesce, sostuvo que el Gobierno no estaba evaluando nuevas medidas sobre los dólares para viajes al exterior ni medidas devaluatorias del tipo de cambio.

"No lo hemos hecho, no estamos planeando medidas en ese sentido. Tomamos una medida que ya fue criticada [la cancelación de financiamiento en cuotas en los free shop], no permitir el financiamiento en pesos de los viajes al exterior. No estamos estudiando otra medida.



Asimismo, al ser consultado por la cotización del dólar, el presidente del Banco Central subrayó que "no hay atraso" y que el país está "en los niveles de marzo de 2016".

"No tengo reclamos de ningún sector exportador diciendo que hay atraso cambiario. Este tipo de cambio funciona para la economía real, pero no para la especulación , pero ese es otro problema", sentenció.

Miguel Pesce: "No es necesario aplicar devaluaciones bruscas"

Horas antes de la reapertura de los mercados financieros del lunes, Pesce sostuvo que "no es necesario ni ajustar ni aplicar devaluaciones bruscas".

Las declaraciones se dieron luego de la conferencia de Batakis en Pesce la que explicó las medidas económicas que priorizaría su gestión.

La conferencia de prensa de este lunes encabezada por la ministra de Economía, Silvina Batakis.

"No hay ninguna razón para que esto suceda. Estamos en una coyuntura difícil, pero la vamos a poder superar. No es necesario ni ajustar, ni producir bruscas devaluaciones, ni nada por el estilo", enfatizó. Asimismo, dijo que existe un "problema coyuntural con la importación de energía".

DÓLAR TURISTA: QUÉ DICE LA MEDIDA

El incremento de 10 puntos porcentuales en la retención a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los bienes personales para el consumo de divisas para viajes y gastos al exterior fue comunicada ayer a la noche .

Esta entró en vigencia este jueves 14 de julio y excluye a las compras de moneda extranjera para atesoramiento, por lo que no afectará a la cotización del dólar solidario, que quedará en $ 223.

Emisión sin freno: giro del BCRA al Tesoro en la antesala de otro dato caliente de inflación



La decisión fue anunciada por la AFIP, que subrayó que no habrá ningún cambio en el impuesto PAIS, ya que tan solo se adecua la alícuota de la percepción a cuenta del pago de Bienes Personales y Ganancias. La medida, indicó la entidad que preside Mercedes Marcó del Pont, tiene por objetivo "robustecer el frente fiscal".

Desde la AFIP argumentaron que la determinación "forma parte de las distintas medidas tomadas por el Gobierno destinadas a garantizar el equilibrio fiscal y promover la solvencia del Estado como promotor de la actividad económica".