Dólar soja: BCRA hizo otra fuerte compra tras gran liquidación del campo

El sector del agro sigue con fuertes ingresos de dólares al mercado oficial de cambios y el Banco Central aprovecha para hacerse de divisas para fortalecer así las reservas internacionales, en el marco de la cotización de $ 200 por dólar para el complejo sojero que está vigente durante este mes.

La autoridad monetaria obtuvo este jueves un saldo a favor de unos u$s 340 millones tras su intervención en la plaza cambiaria, en una jornada en la que el sector sojero liquidó más de u$s 445 millones.

Tras este nuevo saldo positivo, las compras del Central ascienden a alrededor de u$s 3100 millones en el acumulado del mes. El sector agroexportador, en tanto, durante este período y bajo el nuevo esquema de cotización para el sector sube a casi u$s 5000 millones.

Sin embargo, el saldo del día terminará siendo amargo para las reservas al final del día si se concreta la segunda parte del pago de un vencimiento al FMI.

Ayer, las reservas brutas descendieron u$s 738 millones y las reservas brutas bajaron a u$s 37.593 millones, por el pago de u$s 890 millones, y hoy debían ser cursado otro de u$s 1720 millones.

SUPERÓ LO PREVISTO



En el acumulado del mes completo, incluyendo la primera semana, previo a la implementación del esquema de incentivo, las liquidaciones del sector se ubican por encima de los u$s 5000 millones, marca que superó en la jornada de ayer y que era el total que el Gobierno esperaba para septiembre.

El sector del agro acumula en septiembre ingresos por más de u$s 5000 millones en el mercado de cambios.

El Central sigue fortaleciendo así sus reservas internacionales, que de acuerdo con los economistas aún se encuentran en niveles muy bajos, al tiempo que continúa reforzando los controles en el acceso al dólar y espera nuevos desembolsos por parte de organismos multilaterales de crédito.