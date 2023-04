Pronostican un fuerte aumento de la emisión si sale bien el "dólar soja 3"

La emisión monetaria producto de los dólares diferenciales de esta tercera etapa del acuerdo con los sojeros equivaldría a entre el 9% y el 22% de la base monetaria a partir de una liquidación que permita un mínimo de acumulación de divisas, de ocho millones de toneladas en adelante.

Así se desprende de un análisis de Aurum, que lleva la firma de su Head of Research, Pablo Repetto. Advierte el especialista que la acumulación de divisas netas no alcanzaría para conseguir la meta comprometida de reservas netas con el FMI para junio.

Reservas en vilo

"Se necesita la liquidación de al menos ocho millones de toneladas de soja para que el saldo neto de acumulación de reservas sea mínimamente positivo. Con 12 millones de toneladas de soja vendidas el saldo de acumulación de divisas se acercaría a los u$s 3000 millones", señala el research.

Con la meta de reservas que se habría incumplido para el primer trimestre por unos u$s 2000 millones, producto de que el stock estimado se ubicó cerca de u$s 2100 millones cuando debería haber sido de u$s 4177 millones, el stock de reservas para fin de junio debería llegar a u$s 9077 millones.

Esta cifra implica que las reservas deberían crecer casi u$s 7000 millones en el trimestre producto de los u$s 9077 millones de meta menos los u$s 2100 millones que existían a fin de marzo, estiman desde Aurum.

Expectativas

Aún en el caso de que la soja que se liquide llegue a 12 millones de toneladas la meta seguiría muy lejana: recién con liquidación de 19 millones de toneladas se alcanzaría un nivel de acumulación de divisas en torno a la meta.

Desde GMA agregan se trata de un desdoblamiento ad hoc para conseguir dólares rápido, aunque con costos elevados: "El atajo es antieconómico para el BCRA porque supone que comprará divisas a $ 300 a los exportadores mientras que las venderá a $ 211 a los importadores. La diferencia, una vez más, será emisión monetaria (respaldada con una Letra Intransferible del Tesoro) que de inmediato será esterilizada".

Balance del BCRA

Entre el "dólar soja" 1 y 2 (que posibilitaron acumular u$s 7300 millones), hubo una creación de base monetaria de 41% equivalente a 2,3% del PBI.

"El balance del BCRA, así, será vapuleado tanto por el lado de los activos (reservas muy caras y letras intransferibles de baja calidad patrimonial) como de los pasivos (expansión de deuda remunerada con una TNA de 78%)". agregan.

Contracara

La contracara es que esto condiciona crecientemente los incentivos de una mayor cantidad de productores y exportadores para liquidar después de que finalice esta ronda de "dólar agro".

"Los hipotéticos $ 300 dejan un antecedente relevante en términos de expectativas devaluatorias. El BCRA se verá asediado por la demanda de dólares comerciales si la brecha cambiaria se mantiene", concluyen desde GMA.