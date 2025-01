Dólar: qué esquema piensa el Gobierno tras la salida del cepo

Este jueves el ministro de Economía Luis Caputo indicó que no hay fecha exacta para el fin del cepo al dólar. Mientras el valor de la divisa sigue "planchado" y el tipo de cambio atrasado, se intensifican las especulaciones sobre qué pasará cuando finalmente eliminen las restricciones.

"No es un tema de fechas", aclaró el funcionario en redes mientras el Gobierno todavía tiene pendiente una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que será determinante en esto.

En este contexto, el economista Gabriel Camaño analizó la situación y planteó cuáles son los posibles escenarios que considera el Gobierno.

Cómo planea salir del cepo el Gobierno de Milei

"Estimados, de las restricciones cambiarias se va a salir cuando las 3 condiciones que nos hemos planteado estén dadas, como siempre hemos dicho con el presidente", escribió Caputo en X.

"No es un tema de fechas. El programa económico continuará siendo el propuesto por Argentina. Como dijo Kristalina (Gerogieva), el Fondo está muy impresionado con los resultados del programa y están dispuestos a seguir apoyando", agregó.

"Ellos quieren lograr determinadas condiciones antes de salir del cepo. Esas se terminan resumiendo en tener una mayor cantidad de dólares en relación con los pesos que hay en la economía", explicó Camaño en diálogo con Radio Mitre.

"De ahí viene la frase de 'no voy a salir del cepo si no tengo munición' como para intervenir en términos cambiarios", agregó.

En este sentido, el economista destacó el buen diálogo que tiene el Gobierno de Javier Milei con los directivos del FMI. "En la relación con el Fondo, el Gobierno habla el mismo idioma, y casi mejor que ellos, en lo que es tema fiscal. Es lo mejor que tiene para mostrar afuera y, de hecho, es lo que hace", marcó.

Sin embargo, indicó en qué punto no se pondrían de acuerdo para la continuidad del plan económico, en relación con el tipo de cambio en la Argentina. "El Fondo es flotador y no quiere prestar plata para que se intervenga en el mercado, con los dólares de ellos, al menos. Y el Gobierno no tiene intenciones de flotar", apuntó Camaño.

"El Presidente siempre habla de un equilibrio de stock. Para que eso suceda, una forma es tener una inyección de dólares y otra sería salir a pagar más tasa y ajustar un poco el tipo de cambio, que es lo que hizo Cambiemos cuando salió del cepo en diciembre de 2015", recordó.

"Si no querés ajustar el tipo de cambio, necesitas dólares para defender una paridad. Y ahí empieza otro juego: ver hasta qué punto es sostenible esa paridad o qué cosas tenés que hacer para sostenerla", explicó el economista.

Salida del cepo: los tres escenarios posibles

En un análisis hipotético sobre las opciones que tiene el Gobierno de cara a la negociación con el FMI, Camaño habló de tres posibilidades.

"Probablemente el FMI le diga 'anda a algo más flotante', y el Gobierno le diga que no está dispuesto a ceder en eso. La discusión parece q va a estar ahí", consideró.