Caputo confirmó vuelta anticipada para negociar con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que tendrá "tres días de mucho trabajo" por la llegada de la misión del FMI.

Además, esta semana el Tesoro atravesará una nueva licitación y anticipó que habrá nuevas medidas de la Secretaría de Comercio.

"Ya en Buenos Aires. Excelente el viaje a Washington. No pude acompañar al Presidente a Davos porque serán tres días de mucho trabajo entre la misión del Fondo, la licitación por adhesión anunciada ayer, y medidas que estamos terminando de diseñar desde la Secretaría de Comercio", dijo Caputo en sus redes sociales.

Estaba previsto que el ministro viajara al foro de Davos junto al presidente Javier Milei, luego de haber asistido en Washington, Estados Unidos, a la asunción del presidente de ese país, Donald Trump.

Antes del acto de renovación del ejecutivo estadounidense, las autoridades argentinas tuvieron un encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Luego de la reunión, la búlgara elogió la gestión económica del Gobierno y anunció que una misión del staff del organismo visitaría Argentina para avanzar en las negociaciones por un nuevo acuerdo.

Si bien la fecha no había sido confirmada, la directora del organismo había dicho el pasado 19 de enero que la misión llegaría "la semana que viene" a Argentina. Finalmente, Caputo confirmó que el staff del organismo llega al país en las próximas horas.

El Gobierno busca conseguir fondos adicionales del organismo. El monto superaría los u$s 10.000 millones.

El acuerdo encaminado se da en un año en el que no habrá pagos de capital al organismo. Sin embargo, el primer día de febrero el Gobierno enfrentará un vencimiento en concepto de intereses con el FMI por u$s 652 millones. Los mismos deberán ser cubiertos con reservas del Banco Central, ya que los intereses no son cubiertos por los desembolsos que realizaba el FMI a Argentina.

Los pagos de capital se retomarán a partir de septiembre de 2026.