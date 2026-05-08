Las manchas de humedad en el baño son uno de los problemas más comunes dentro del hogar, especialmente en épocas de bajas temperaturas y poca ventilación. Sin embargo, existe una mezcla casera y económica que ayuda a limpiar las paredes, reducir el moho y devolverle un mejor aspecto a las superficies sin necesidad de gastar dinero en productos costosos. La combinación de vinagre blanco y bicarbonato de sodio genera una reacción que ayuda a desprender manchas, eliminar restos de moho y combatir malos olores en ambientes húmedos como el baño. Además, el vinagre tiene propiedades desinfectantes y antifúngicas naturales, mientras que el bicarbonato ayuda a remover suciedad adherida sin dañar demasiadas superficies. Entre sus principales ventajas aparecen: La preparación es sencilla y puede realizarse con ingredientes que la mayoría de las personas ya tiene en casa. Para obtener mejores resultados, primero conviene limpiar el exceso de polvo o suciedad de la pared. La mezcla puede prepararse de la siguiente manera: Luego, se debe aplicar sobre la zona afectada con una esponja, cepillo o pulverizador. Se recomienda dejar actuar durante varios minutos antes de frotar suavemente y retirar con un paño limpio. Esta mezcla casera suele utilizarse en distintas superficies del baño donde aparecen manchas de humedad o moho producto de la condensación y la falta de ventilación. Puede aplicarse en: Sin embargo, siempre se aconseja probar primero en una zona pequeña para evitar daños en materiales delicados o pinturas muy sensibles. Además de limpiar las manchas existentes, especialistas recomiendan tomar ciertas medidas para reducir la acumulación de humedad y evitar que el problema vuelva a aparecer. Algunas recomendaciones importantes son: