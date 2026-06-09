Al cierre de los mercados de este martes, 9 de junio de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.410. Esta cifra señala una variabilidad de 0,36% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica que ha habido un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Esta tendencia ascendente sugiere un incremento en la demanda de dólares, lo cual podría estar relacionado con expectativas de inflación o incertidumbre económica.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial es del 43.14%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 30.31%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels) KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la obtención de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: