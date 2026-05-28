Al cierre de los mercados de este jueves, 28 de mayo de 2026, la cotización del dólar oficial a $ 1.380. Esta cifra señala una diferencia de 4% en relación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar oficial hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es 3, indicando que en los últimos días ha experimentado un aumento constante. Este crecimiento sugiere una mayor demanda y un posible impacto en la economía local, lo que podría generar expectativas de cambios en políticas monetarias.

¿Cuál fue la variación del dólar oficial durante el último año?

La volatilidad económica del dólar oficial en la última semana ha sido del 40.85%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es superior al 30.38% de su volatilidad anual.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central suprimió las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: