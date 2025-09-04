Edición: Argentina
Mercado cambiario

Dólar oficial hoy: a cuánto cotiza en los bancos este jueves 4 de septiembre

A cuánto cotiza el oficial hoy jueves 4 de septiembre, la cotización del dólar blue y cómo quedó la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial.

Fuente:Archivo
En esta noticia

El dólar oficial hoy jueves 4 de septiembre cotiza a $ 1335 para la compra y $ 1375 para la venta. La divisa cortó el martes una racha alcista tras la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado de cambios para "contribuir a su normal funcionamiento".

La divisa acumuló durante la última semana una suba de $ 50 y el lunes llegó a tocar los $ 1390, su pico más alto desde la salida del cepo cambiario a mediados de abril. Sin embargo, tras la intervención oficial la cotización volvió a caer.

El dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, en tanto, se ubica en $ 1787,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Por su parte, el dólar blue hoy jueves 4 de septiembre se ofrece a $ 1325 para la compra y $ 1345 para la venta. El paralelo también cortó la racha alcista que lo había acercado al valor que tenía antes del inicio del nuevo esquema cambiario (cerró el viernes previo al 14 de abril a $ 1375).

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-2,18%). El paralelo cotiza $ 115 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

Tras el anuncio del Gobierno, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) intervino en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) a través de la venta de sus dólares depositados en el Tesoro. 

Dado que este movimiento se realizó a través del Tesoro, por lo pronto las arcas del BCRA se encuentran hoy en u$s 40.843 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 4 de septiembre

El dólar oficial hoy jueves 4 de septiembre opera a $ 1375 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidad Compra Venta
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.340,000 1.380,000
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.335,000 1.375,000
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.315,000 1.382,000
BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.340,000 1.380,000
BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.347,000 1.387,000
BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.335,000 1.385,000
BANCO PATAGONIA S.A. 1.340,000 1.390,000
BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.360,000 1.395,000
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.335,000 1.375,000
BRUBANK S.A.U. 1.347,000 1.378,000
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.340,000 1.380,000
BANCO MACRO S.A. 1.340,000 1.385,000
BANCO PIANO S.A. 1.335,000 1.380,000

El Gobierno interviene el dólar: qué dice el FMI sobre la decisión de Caputo

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que el Tesoro comenzará a intervenir en el mercado libre de cambios "con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento". El Gobierno dice tener el aval del FMI.

La aclaración surge 5 días después de que comenzaran a circular estimaciones sobre los depósitos del Tesoro en el Banco Central que daban cuenta de una caída de los que son en dólares equivalente al aumento que habían registrado los depósitos en pesos.

Leé la nota completa en este enlace.

