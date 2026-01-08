En esta noticia
El dólar oficial hoy jueves 8 de enero cotiza a $ 1435 para la compra y $ 1485 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
En tanto, el dólar mayorista se encuentra en $ 1432,10 para la compra y $ 1482 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1.536,35
Desde el inicio de este mes, las bandas dentro de las que se puede mover el dólar oficial cambiaron de régimen y ahora se actualizan al ritmo del último dato de inflación disponible.
Así, en lugar del 1% mensual que se mantenía vigente desde abril del 2025, este mes las bandas de flotación del dólar se actualizarán a diario para alcanzar un 2,5% al cierre de enero, correspondiente al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.
En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1930,5 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del peso impositivo.
Por su parte, el dólar blue hoy jueves 8 de enero se ofrece a $ 1495 para la compra y $ 1515 para la venta.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es del 3%. El paralelo cerró el 2025 $ 300 por encima del valor con el que abrió el año, es decir, un 24,39% más.
De esta forma, el blue se movió por debajo del ritmo de la inflación el año pasado, la cual acumuló un 27,9% entre enero y noviembre de 2025.
El Banco Central (BCRA) compró este miércoles u$s 9 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en el marco del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en diciembre.
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 43.393 millones.
El dólar oficial hoy jueves 8 de enero opera a $ 1485 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:
|Entidad
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.425,000
|1.485,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.430,000
|1.480,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.415,000
|1.475,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.430,000
|1.480,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.420,000
|1.480,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.430,000
|1.490,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.420,000
|1.480,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.430,000
|1.480,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.415,000
|1.470,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.430,000
|1.480,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.420,000
|1.490,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.430,000
|1.480,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.415,000
|1.465,000
A cuánto estará el dólar y cuál será la inflación de cara a 2026, según los gurúes de la City
El Banco Central (BCRA) dio a conocer este miércoles una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el seguimiento de las proyecciones macroeconómicas de analistas económicos y financieros que realiza la entidad.
En el primer mes del 2026, los 42 bancos y consultoras que participan de la encuesta mensual proyectaron de cuánto será la inflación y cómo se comportará el índice todo el año. Además, fijaron cuál será el precio del dólar este mes.
Así, los analistas proyectan que el tipo de cambio mayorista promedio alcanzará$ 1753 por dólar en diciembre de 2026, lo que representaría una variación interanual esperada del 21%. Esta cifra contrasta con el 42,2% de devaluación esperada para enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.