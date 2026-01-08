REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy jueves 8 de enero cotiza a $ 1435 para la compra y $ 1485 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

En tanto, el dólar mayorista se encuentra en $ 1432,10 para la compra y $ 1482 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1.536,35

Desde el inicio de este mes, las bandas dentro de las que se puede mover el dólar oficial cambiaron de régimen y ahora se actualizan al ritmo del último dato de inflación disponible.

Así, en lugar del 1% mensual que se mantenía vigente desde abril del 2025, este mes las bandas de flotación del dólar se actualizarán a diario para alcanzar un 2,5% al cierre de enero, correspondiente al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

En cuanto a las demás cotizaciones, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1930,5 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del peso impositivo.

Por su parte, el dólar blue hoy jueves 8 de enero se ofrece a $ 1495 para la compra y $ 1515 para la venta.

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es del 3%. El paralelo cerró el 2025 $ 300 por encima del valor con el que abrió el año, es decir, un 24,39% más.

De esta forma, el blue se movió por debajo del ritmo de la inflación el año pasado, la cual acumuló un 27,9% entre enero y noviembre de 2025.

El Banco Central (BCRA) compró este miércoles u$s 9 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en el marco del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en diciembre.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 43.393 millones.

El dólar oficial hoy jueves 8 de enero opera a $ 1485 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.425,000 1.485,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.430,000 1.480,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.415,000 1.475,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.420,000 1.480,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.430,000 1.490,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,000 1.480,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.430,000 1.480,000 BRUBANK S.A.U. 1.415,000 1.470,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.430,000 1.480,000 BANCO MACRO S.A. 1.420,000 1.490,000 BANCO PIANO S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.415,000 1.465,000

A cuánto estará el dólar y cuál será la inflación de cara a 2026, según los gurúes de la City

El Banco Central (BCRA) dio a conocer este miércoles una nueva edición del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el seguimiento de las proyecciones macroeconómicas de analistas económicos y financieros que realiza la entidad.

En el primer mes del 2026, los 42 bancos y consultoras que participan de la encuesta mensual proyectaron de cuánto será la inflación y cómo se comportará el índice todo el año. Además, fijaron cuál será el precio del dólar este mes .

Así, los analistas proyectan que el tipo de cambio mayorista promedio alcanzará$ 1753 por dólar en diciembre de 2026, lo que representaría una variación interanual esperada del 21%. Esta cifra contrasta con el 42,2% de devaluación esperada para enero de 2026 respecto al mismo mes del año anterior.

