La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este lunes, 30 de marzo de 2026 alcanzó los $ 1.370, cifra que demuestra una diferencia de -0,74% en comparación a la sesión de apertura. La cotización del dólar oficial hoy muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado durante los últimos dos días. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría indicar una mayor demanda o confianza en la economía local. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en los próximos días para evaluar su sostenibilidad. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 30.44%, es mayor que la volatilidad anual del 29.17%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.340. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las regulaciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Además de levantar el límite, el banco también anunció que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema: