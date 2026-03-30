Este lunes, el gobierno de Javier Milei oficializó una nueva suba en las tarifas de gas natural que comenzará a regir a partir del 1° de abril de 2026. En promedio, esta será del 1,8%. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante las Resoluciones 371 y 372 del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), alcanza particularmente a los usuarios de Metrogas y Naturgy BAN, las dos principales licenciatarias de distribución del país. El aumento se enmarca en la política de desregulación y reducción de subsidios energéticos que la administración libertaria viene aplicando desde su llegada al poder en diciembre de 2023, con el objetivo declarado de eliminar el déficit fiscal y llevar las tarifas al “costo real” del servicio. En ese contexto, las nuevas subas de gas -que portan la firma del interventor de ENARGAS, Marcelo Alejandro Nachon- son parte de un proceso de normalización más amplio que afecta también a la electricidad y otros servicios públicos. El marco legal que habilita estos ajustes se remonta al Decreto de Necesidad y Urgencia 55/23, que declaró la emergencia del Sector Energético Nacional en los segmentos de transporte y distribución de gas natural. Esa emergencia, prorrogada en sucesivas oportunidades, sigue vigente al día de hoy, lo que otorga al Ejecutivo un margen de maniobra más amplio para intervenir en la disposición de tarifas por fuera de los procedimientos ordinarios. Los montos a pagar en abril varían según la categoría y el nivel de consumo. Para los usuarios residenciales sin subsidios, el cargo fijo mensual más bajo —categoría R1— se ubica en $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires y en $4.416 en el Conurbano Bonaerense. Por su parte, en los segmentos de mayor consumo —categoría R4—, los cargos fijos pueden superar los $91.000 mensuales en territorio porteño. El cargo por consumo, en tanto, parte de $272 por metro cúbico en las categorías más bajas y supera los $400 en los tramos de mayor demanda, según la estructura tarifaria definida para abril. En caso de que la entrada en vigencia de las resoluciones coincida con un período de facturación ya iniciado, se aplicarán mecanismos de prorrateo para reflejar los nuevos valores en las boletas de manera proporcional a los días transcurridos, conforme lo establece el Reglamento de Servicio de Distribución. Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es la reformulación del esquema de subsidios. Con la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), instrumentado por el Decreto 943/25 de diciembre del año pasado, el Gobierno unificó los subsidios a la energía eléctrica, al gas natural y al gas en garrafas bajo un mismo paraguas regulatorio. El cambio central respecto al sistema anterior es que las bonificaciones para usuarios residenciales vulnerables ya no se calcularán sobre el precio total del gas sino exclusivamente sobre el Precio Anual Uniforme (PAU), definido como el costo promedio ponderado anualizado del gas proveniente del Plan Gas.Ar. Las propias resoluciones aclaran que el PAU “es el precio sobre el cual aplicarán los beneficios establecidos en el marco del SEF” y que “podrá diferir del precio del gas natural en el PIST”, es decir, del precio real de mercado que se traslada a la tarifa general. En términos prácticos, esto significa que el gas natural regasificado (GNL) y los contratos celebrados fuera del Plan Gas.Ar quedan excluidos de la base de cálculo para los descuentos sociales. Las facturas deberán reflejar el PAU de forma explícita para que las bonificaciones correspondientes se apliquen con transparencia sobre ese valor. Como indica el Gobierno en las resoluciones, el incremento del 1,8% no responde a un único factor, sino a la combinación de tres componentes que se aplican de manera simultánea. El primero es el traslado a la tarifa de los nuevos precios del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), fijados en el marco del Plan Gas.Ar —el programa de fomento a la producción nacional de hidrocarburos aprobado originalmente en 2020—, que para el área Metrogas se ubican en $191,45 por metro cúbico. A ese valor, además, se suman costos de transporte, gas retenido y otros componentes regulatorios que determinan el precio final que llega al usuario. El segundo componente es una nueva cuota de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT), un proceso técnico aprobado por el ENARGAS en virtud del Artículo 42 de la Ley 24.076 que busca actualizar los ingresos de las distribuidoras en función de sus costos reales de operación e inversión. Según lo dispuesto por el Ministerio de Economía, el ajuste total resultante de esa revisión se instrumentará en 31 aumentos mensuales y consecutivos a lo largo del período 2025–2030, por lo que cada mes se aplica una nueva cuota de ese incremento estructural. El tercer factor es la actualización mensual prevista en el Numeral 9.4.1.1 de las Reglas Básicas de la Licencia (RBL), que ajusta las tarifas según la variación de índices definidos por el propio ENARGAS. En este sentido, las resoluciones son explícitas: aclaran que este mecanismo “no implica la implementación de un ajuste automático”, sino que requiere una aprobación expresa del ente regulador en cada oportunidad.