El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este miércoles, 15 de abril de 2026 es de $ 1.335 para la compra y $ 1385.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 38.41%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 30.11%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.495, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.340. Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1450.0, según los datos registrados. Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente. Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.