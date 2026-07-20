El precio del dólar oficial en las pantallas del Banco de la Nación Argentina tras la apertura de mercados de este lunes, 20 de julio de 2026 es de $ 1.450 para la compra y $ 1500.0 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

La volatilidad del dólar oficial en la última semana se ha situado en 45.97%, superando claramente la volatilidad anual del 32.53%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en su valor.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

La variación del dólar en el último año

En los últimos doce meses, el dólar oficial ha llegado a cotizar en un máximo de $ 1.510, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Asimismo, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1455.0, según los datos registrados.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: