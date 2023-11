Dólar oficial: a cuánto se irá la semana que viene y qué día cambiará

Finalmente, se concretó el tan ansiado regreso del crawling peg después de tres meses de freezer, el dólar oficial pasó de $ 350 a $ 353; en consecuencia, el dólar minorista ascendió de $ 365,50 a 368,50, mientras el dólar ahorro, el tarjeta y el turista pasaron de $ 731 a 741 pesos.

No sería por mucho tiempo, ya que el martes 21, el primer día hábil después del balotaje, el Gabinete económico tiene en mente retomar estas micro devaluaciones, que tendrán un ritmo del 3% mensual a partir del nuevo dólar mayorista de 353 pesos. Por lo tanto, el martes (al ser el primer día hábil de la semana que viene) podría haber otra devaluación del 1%, que continuará todos los lunes.

Escenarios

Este esquema se implementará siempre cuando el ganador de la segunda vuelta electoral sea el actual ministro de Economía, Sergio Massa, ya que si Javier Milei se impone habrá que barajar y dar de nuevo, con una transición para llegar hasta el 10 de diciembre.

Massa no hará el trabajo sucio de una devaluación brusca, para dejarle el campo allanado al líder libertario, quien promete una dolarización que llevaría a un tipo de cambio único, con consecuencias inflacionarias.

¿Cómo tomó el mercado el crawling peg?

Fue un tanto extraño, ya que todos estaban preparados, luego de que el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, adelantara que este miércoles 15 de noviembre se retomarían las devaluaciones periódicas al ritmo de 3% mensual, y que luego el propio Sergio Massa, ratificara que iba a comenzar con un dólar oficial que pasara de $ 350 a 353 pesos.

Esto implica que el Gobierno no está interviniendo en los dólares financieros, como sí lo había hecho en la semana previa a las elecciones presidenciales, con hasta u$s 100 millones diarios durante la semana anterior.

A pesar de que el Banco Central no suele adelantar su estrategia cambiaria, en este caso las declaraciones on the record vinieron directamente de los dos funcionarios más importantes del Palacio de Hacienda, quienes tienen el timón de la política cambiaria que implementa el BCRA.

Tranquilidad CCL

Los dólares financieros se mantuvieron estables gracias al programa de incentivo exportador, por el cual hasta el viernes se puede liquidar un 30% a través del contado con liquidación.

Eso provocó que el CCL se mantuviera en $ 874, mientras el MEP a través de las Ledes quedara estable en 866 pesos. Sin embargo, el MEP a través del AL30, donde interviene el Banco Central, subió 1,6% a $ 882.

