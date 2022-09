Dólar o Plazo fijo: fin del dilema, en esto conviene invertir en Argentina

La inflación de Argentina viene de la mano con la mayoría de los problemas financieros que acarrea la economía nacional . En los primeros 8 meses del año los precios escalaron un 56,4% y se registró una variación interanual del 78,5%.

El dólar, por su parte, se encuentra "planchado", con una cotización que alcanza los $ 281 para la compra y $ 285 para la venta, t ras abrir con una baja de $2 respecto de su precio de apertura.

En este contexto, surge la pregunta cuál es la mejor alternativa de inversión: ¿Dólar o plazo fijo? El creador del canal de Youtube -Cyber Emprendedor-, Tony Buet se propuso resolver este interrogante, al entrevistar a Marcos Emmi, experto en micro finanzas personales.

En un video de 33 minutos, el entrevistado señaló que antes de elegir cualquiera de los dos instrumentos de inversión hay que tomar en cuenta que "el dinero se devalúa igual porque hay inflación" . Y agregó: "Pasar de pesos a dólares no es inversión, sino es protegerte porque tu dinero ya tiene inflación".

¿Dólar o Plazo fijo?: en esto conviene invertir en Argentina

Siguiendo la misma línea, Marcos Emmi explicó que se proyecta que a fin de año el dólar toque los $ 364, superando lo que estaba previsto: "Si a vos te aumentan el pan, la luz, el gas e Internet, el dólar no se va a quedar ahí ".

No obstante, también señaló que por las medidas económicas que está tomando el Ministerio de Economía, el dólar se encuentra planchado. Pero eso no quiere decir que en algún momento clave la divisa paralela no despegue.

En cuanto a la mejor alternativa de inversión, el especialista en microfinanzas personales puso la lupa sobre los datos de inflación y la suba en las tasas de interés. Vale recordar que hace unos días el Banco Central dispuso subir en 550 puntos básicos la tasa de política monetaria, por lo que ahora los plazos fijos en pesos pasarán a rendir 75% de tasa nominal, que se convierten en una tasa efectiva de 107,1% si es que se renuevan los vencimientos e intereses cada 30 días.

La medida del BCRA está destinada tanto a frenar la presión de los dólares financieros como a combatir la inflación que en agosto llegó a 7,4%.

"Al tener inflación elevada en varios años, perdés el valor real de las cosas, no sabés que está caro o barato porque sube todo tan desproporcionadamente que no sabés sí algo es caro o barato", resumió.

Para concluir, el youtuber sugirió investigar más sobre los plazos fijos en pesos y alternativas de inversión como los Fondos Comunes de Inversión. El principal objetivo es "aguantar la devaluación del peso".

"Los fondos comunes de inversión me dan más liquidez. No es como hacer un plazo fijo, da una rentabilidad medianamente parecida", reveló Emmi. Todo depende de lo que necesites y en el contexto en el que estés.

"Si el dólar sube, la tarjeta sigue viniendo lo mismo. El problema está cuando suben las tasas de interés de los plazos fijos, ya que la refinanciación de la tarjeta también sube".

¿Qué es un fondo común de inversión?

Los fondos comunes de inversión son una excelente inversión, sobre todo si se quiere diversificar el riesgo. Este tipo de inversión se trata de un conjunto de activos que son administrados por expertos en la materia.

Es ideal para aquellos que no pueden o quieren tener un rol activo en sus inversiones, es decir, r evisar precios, comprar y vender activos como acciones , estar al tanto de las noticias económicas, etc.;, para aquellos que desconocen cómo invertir en el mercado financiero; o quienes tienen un capital relativamente bajo y buscan diversificar.

Dentro del universo de los fondos comunes de inversión (FCI) existen distintas opciones: desde aquellos ultraconservadores que se basan en proteger el capital hasta fondos de alto riesgo con potencial de tener enormes ganancias.