Dólar hoy: a cuánto cotiza en los bancos de la City este miércoles 18 de mayo

El dólar oficial hoy, miércoles 18 de mayo, cotiza en el día del feriado nacional por la realización del Censo 2022 a $ 117,25 para la compra y $ 123,25 para la venta. Así, en la jornada de hoy no habrá operaciones en los bancos ni en las entidades financieras .

Ayer, la cotización subió 25 centavos a raíz del programa de devaluación programada -crawling peg- efectuada por el Banco Central (BCRA). Esta es la cotización que figura en las pantallas del Banco Nación (BNA), la entidad que usualmente tiene el valor más bajo del mercado.



De este modo, el dólar solidario (la cotización del oficial más el 65% de impuestos) se ubica en los $ 203,36.

Por su parte, el dólar blue ayer empezó con una fuerte suba que la elevó $ 3 de su cotización de inicio, llegando a los $ 205 para la compra y $ 208 para la venta.

De esta manera, el paralelo se mantiene unos $ 4,50 debajo de su pico reciente ($ 212,50, a fines de abril) .

Hay expectativa en el mercado por la cotización en esta semana con el feriado del miércoles 18 por el CENSO 2022

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR HOY miércoles 18 DE MAYO BANCO POR BANCO





La cotización del dólar oficial hoy, miércoles 18 de mayo, se ubica del siguiente modo en la jornada de hoy en los distintos bancos y entidades financieras de la City porteña:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 117,000 124,000 Banco Nación 117,300 123,200 ICBC 116,750 123,000 BBVA 117,160 123,840 Banco Supervielle 117,500 124,000 Banco Patagonia 117,500 123,500 Banco Santander 116,500 123,500 Brubank 117,000 123,800 HSBC 116,850 123,350 Credicoop 117,510 123,190 Banco Itau 116,700 123,400 Banco Macro 116,500 123,500 Banco Piano 116,900 121,745 Cambios Online 118,800 120,300

El ex viceministro de Economía, Carlos Rodríguez, aseguró este sábado que la economía argentina ingresó en un ciclo de "estanflación" , donde el humor social y la inversión "no se recuperan" y acusó al Gobierno de activar una estrategia de "deuda hasta la cabeza" para evitar una hiperinflación .

"Yo creo que se van a endeudar hasta la cabeza y van a dejar una inflación de tres dígitos. No les importa, ya perdieron la elección. Lo que no quieren es ir presos" , sentenció el académico, en diálogo con CNN Radio .

Después de que el dólar blue registrara un alza semanal acumulada de $ 2,50, Rodríguez señaló que la divisa paralela "aun está barata" , porque "el mercado ya piensa" en una derrota del Frente de Todos en 2023 y un triunfo del PRO, "con apoyo de los liberales" , lo que "evitará un default sobre la deuda nacional" .

"El que venga no va a hacer default sobre la deuda nacional, porque pagar las deudas es una bandera de los liberales o republicanos. Como mucho renegociarán algo. El asunto es que estos no lleguen a un colapso. Alfonsín llegó a un colapso total sin financiamiento porque nadie quería financiar con un gobierno que se iba y sería seguido por otro que pensaban que era peor. En este caso te tiran papeles a la tasa que venga, total lo va a pagar el que venga" , vaticinó.

Además, cuestionó los índices de "crecimiento" que difunde el Gobierno, los tildó de ser "estadísticas fabricadas por el INDEC" y advirtió que tanto el humor popular como la inversión "no se están recuperando" porque "estamos en una estanflación".