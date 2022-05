Quién es la funcionaria del Banco Central que pasará a ser gerente de Visa

Primero fue el turno de Santiago Beti. El ex director de Corporate and Marketing Communications de Accenture del Cono Sur había sido gerente principal de Comunicaciones del Banco Central (BCRA), durante la presidencia de Federico Sturzenegger, antes de recalar en Visa.

En la actualidad, es el director senior de Comunicaciones de Visa para la Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia.

Al abrirse una nueva posición en Visa bajo su mando, de Corporate Communication manager para el Cono Sur, pensó en una persona que había conocido en el Banco Central.

Delfina Kalfaian, de ella se trata, quien luego de más de 15 años en el BCRA, donde era analista senior de Comunicaciones, ahora pasa a ser gerente para el Cono Sur de Visa.

"Gracias a quienes me inspiraron, me enseñaron, me apoyaron, me alentaron y también a los que no. Porque el diálogo y disenso me aportaron diversos puntos de vista", escribió.

Carta de despedida

"Mi último día en el BCRA. Ese momento en el que se termina un ciclo y aparecen infinitas sensaciones. Cierro una etapa de mucho aprendizaje a nivel laboral y personal. Gracias a la institución y a todas las personas con las que trabajé durante estos 15 años", escribió en su LinkedIn.