El dólar oficial subió $ 45 en el Banco Nación durante esta semana, por lo que cada vez está más cerca de los $ 1500, el piso histórico al que llegó este año. La moneda norteamericana sigue subiendo, por lo que el mercado está a la expectativa por lo que pueda ocurrir este miércoles 26 de noviembre.

Desde las 10 de la mañana que ya se conocen los primeros números de la cotización, el cual divulga el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Posteriormente, los operadores informales y casas de cambio detallaron en cuánto se colocó el blue.

Dólar hoy: a cuánto cotiza en el Banco Nación este miércoles 26 de noviembre (foto: archivo).
Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles

El valor del dólar oficial todavía se mantiene con las mismas cifras que el martes en el BNA. Así está la cotización en el comienzo de la jornada:

  • Compra: $ 1420
  • Venta: $ 1470

Vale destacar que, durante el martes, la moneda norteamericana subió $ 20 en comparación con el jueves, dado que estuvo cuatro días paralizado por el fin de semana largo.

Si bien la jornada comenzó con $ 1465 para la venta y $ 1415 para la compra, posteriormente, el valor se ubicó $ 5 arriba de esa franja.

¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar este miércoles?

Tipo de dólarCompraVentaVariación
Blue$ 1440$ 14602,46%
Oficial$ 1420$ 14700%
MEP$ 1478,32$ 1479,24-0,10%
Contado con liqui$ 1520,98$ 1527,370,41%
Mayorista$ 1452$ 14531,61%
Turista$ 1846$ 19110%

¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco?

BancoCompraVenta
Santander$ 1425$ 1475
Macro$ 1410$ 1475
ICBC$ 1405$ 1465
Galicia$ 1420$ 1470
Nación$ 1420$ 1470
Ciudad$ 1415$ 1475
Provincia$ 1410$ 1470
Patagonia$ 1420$ 1470
Columbia$ 1435$ 1475
Supervielle$ 1423$ 1463
BBVA$ 1425$ 1475