Dólar hoy: a cuánto cotiza en el Banco Nación este martes 25 de noviembre. Foto: Archivo

El dólar oficial abrió este martes 25 de noviembre con después de cuatro días de descanso que tuvieron los bancos por los feriados y el fin de semana. De esta manera, los primeros números estuvieron iguales que el jueves pasado en el Banco Nación.

Vale destacar que la cotización se conoció a las 10 de la mañana, debido a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es quien informa los datos. Posteriormente, las casas de cambio y operadores informales dieron los valores del blue.

Foto: Shutterstock.

Dólar oficial, la cotización para este martes

A comparación con el jueves 20 de noviembre, la jornada del dólar oficial comenzó sin variantes, aunque luego subió unos $ 15. Así cotiza para este martes:

Compra : $ 1415

Venta: $ 1465

Durante el último día en que operó el dólar, los valores de la moneda norteamericana en el Banco Nación comenzaron en $ 1430 para la venta a las 11 de la mañana.

Sin embargo, con el correr de las horas, fue aumentando: a las 13 horas, ya había subido a $ 1440; mientras que para el cierre, ya escaló a $ 1450.

¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?

Tipo de dólar Compra Venta Variación Blue $ 1405 $ 1425 -0,35% Oficial $ 1450 $ 1400 0% MEP $ 1466,02 $ 1466,40 0,44% Contado con liqui $ 1496,69 $ 1511,98 0,60% Mayorista $ 1450 $ 1453 1,61% Turista $ 1820 $ 1885 0%

¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?