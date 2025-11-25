En esta noticia
El dólar oficial abrió este martes 25 de noviembre con después de cuatro días de descanso que tuvieron los bancos por los feriados y el fin de semana. De esta manera, los primeros números estuvieron iguales que el jueves pasado en el Banco Nación.
Vale destacar que la cotización se conoció a las 10 de la mañana, debido a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es quien informa los datos. Posteriormente, las casas de cambio y operadores informales dieron los valores del blue.
Dólar oficial, la cotización para este martes
A comparación con el jueves 20 de noviembre, la jornada del dólar oficial comenzó sin variantes, aunque luego subió unos $ 15. Así cotiza para este martes:
- Compra: $ 1415
- Venta: $ 1465
Durante el último día en que operó el dólar, los valores de la moneda norteamericana en el Banco Nación comenzaron en $ 1430 para la venta a las 11 de la mañana.
Sin embargo, con el correr de las horas, fue aumentando: a las 13 horas, ya había subido a $ 1440; mientras que para el cierre, ya escaló a $ 1450.
¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?
|Tipo de dólar
|Compra
|Venta
|Variación
|Blue
|$ 1405
|$ 1425
|-0,35%
|Oficial
|$ 1450
|$ 1400
|0%
|MEP
|$ 1466,02
|$ 1466,40
|0,44%
|Contado con liqui
|$ 1496,69
|$ 1511,98
|0,60%
|Mayorista
|$ 1450
|$ 1453
|1,61%
|Turista
|$ 1820
|$ 1885
|0%
¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?
|Banco
|Compra
|Venta
|Santander
|$ 1400
|$ 1450
|Macro
|$ 1395
|$ 1445
|ICBC
|$ 1405
|$ 1465
|Galicia
|$ 1400
|$ 1450
|Nación
|$ 1415
|$ 1465
|Ciudad
|$ 1405
|$ 1465
|Provincia
|$ 1400
|$ 1460
|Patagonia
|$ 1420
|$ 1470
|Columbia
|$ 1400
|$ 1450
|Supervielle
|$ 1408
|$ 1448
|BBVA
|$ 1425
|$ 1475