El dólar oficial abrió este martes 25 de noviembre con después de cuatro días de descanso que tuvieron los bancos por los feriados y el fin de semana. De esta manera, los primeros números estuvieron iguales que el jueves pasado en el Banco Nación.

Vale destacar que la cotización se conoció a las 10 de la mañana, debido a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) es quien informa los datos. Posteriormente, las casas de cambio y operadores informales dieron los valores del blue.

La bomba del Gurú del Blue sobre el dólar en diciembre: "Se va para…"

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza el martes 25 de noviembre con el MEP y el CCL
Foto: Shutterstock.
Dólar oficial, la cotización para este martes

A comparación con el jueves 20 de noviembre, la jornada del dólar oficial comenzó sin variantes, aunque luego subió unos $ 15. Así cotiza para este martes:

  • Compra: $ 1415
  • Venta: $ 1465

Durante el último día en que operó el dólar, los valores de la moneda norteamericana en el Banco Nación comenzaron en $ 1430 para la venta a las 11 de la mañana.

Sin embargo, con el correr de las horas, fue aumentando: a las 13 horas, ya había subido a $ 1440; mientras que para el cierre, ya escaló a $ 1450.

Dólar oficial: así abre la cotización este martes 25 de noviembre

¿Cuánto cotiza hoy cada tipo de dólar?

Tipo de dólarCompraVentaVariación
Blue$ 1405$ 1425-0,35%
Oficial$ 1450$ 14000%
MEP$ 1466,02$ 1466,400,44%
Contado con liqui$ 1496,69$ 1511,980,60%
Mayorista$ 1450$ 14531,61%
Turista$ 1820$ 18850%

¿Cuánto cotiza el dólar oficial en cada banco este viernes?

BancoCompraVenta
Santander$ 1400$ 1450
Macro$ 1395$ 1445
ICBC$ 1405$ 1465
Galicia$ 1400$ 1450
Nación$ 1415$ 1465
Ciudad$ 1405$ 1465
Provincia$ 1400$ 1460
Patagonia$ 1420$ 1470
Columbia$ 1400$ 1450
Supervielle$ 1408$ 1448
BBVA$ 1425$ 1475