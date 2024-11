Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este viernes 8 de noviembre

El dólar oficial hoy viernes 8 de noviembre cotiza a $ 974, 5 para la compra y $ 1014,5 para la venta en el Banco Nación en la quinta rueda de la semana.

El dólar tarjeta, por su parte, se ofrece a $ 1623,2 tras la modificación que decidió el Gobierno sobre las percepciones que se cobran a este tipo de cambio.

Por su parte, el dólar blue hoy viernes 8 de noviembre cotiza a $ 1100 para la compra y $ 1120 para la venta en las cuevas de la City porteña.

La brecha cambiaria con el informal se ubica en 10,4%. El paralelo se encuentra $ 95 por encima del valor con el que inició el año (cerró el 2023 a $ 1025).

El jueves, y después de una jornada sin movimientos por el día del bancario, el Banco Central (BCRA) compró u$s 194 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios, la cifra más alta desde mayo.

De esta manera, desde el 13 de diciembre la entidad suma u$s 19.609 millones de balance positivo en las arcas del BCRA, mientras que las Reservas Internacionales cayeron u$s 754 millones y se ubican en u$s 29.677 millones.

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 955,000 1.030,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 974,550 1.014,450 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 969,500 1.037,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 969,000 1.034,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 964,000 1.034,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 974,500 1.014,500 BANCO PATAGONIA S.A. 965,000 1.030,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 970,000 1.030,000 BRUBANK S.A.U. 945,000 1.020,000 HSBC BANK ARGENTINA S.A. 959,000 1.034,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 974,510 1.014,450 BANCO BMA S.A.U. 955,000 1.030,000 BANCO MACRO S.A. 955,000 1.030,000 BANCO PIANO S.A. 970,000 1.028,000

Dólar barato, hasta cuándo, la pregunta que hoy se hace la City

Actualmente, si bien el tipo de cambio está en niveles relativamente apreciados, en comparación a un año atrás o visto en términos históricos, eso no necesariamente implica que hacia adelante tenga que volver a dichos niveles más altos.

En sí mismo, que entren dólares y que el tipo de cambio se mantenga controlado no es malo, sino que el problema es que sea sostenible hacia delante.

