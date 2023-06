Dólar hoy: a cuánto cotiza el oficial en los bancos de la City este jueves 15 de junio

El dólar oficial hoy jueves 15 de junio cotiza a $ 243,50 para la compra y $ 256,50 para la venta en el Banco Nación. Mientras que el dólar turista opera a $ 512, y el dólar mayorista se encuentra a $ 247,60 y $ 248,00 en sus puntas compradora y vendedora.

El Banco Central compró divisas para sus reservas por segunda jornada consecutiva a través del mercado oficial de cambios, en medio de la fuerte caída de las liquidaciones del sector del agro, en una rueda en la que volvió a acelerar el ritmo de devaluación diaria sobre el tipo de cambio oficial.



La entidad registró este miércoles un saldo a favor de alrededor de u$s 51 millones tras su intervención en el mercado oficial de cambios, mientras los exportadores ingresaron poco más de u$s 20 millones a través del tipo de cambio diferencial para las economías regionales.



El Central acumula así dos ruedas consecutivas con resultados positivos en sus intervenciones cambiarias. Tras el resultado de hoy, las ventas netas de reservas cedieron a aproximadamente u$s 60 millones en junio y alrededor de u$s 2180 millones en lo que va de 2023.



El dólar blue hoy jueves 15 de junio cotiza a $ 491 para la compra y $ 496 para la venta.

La brecha cambiaria del blue se posicionó a 94% respecto del dólar minorista y en el 101% respecto al mayorista. El dólar libre marcó un incremento de $ 150 desde que comenzó el año, es decir un 43% en seis meses.



A cuánto cotiza el dólar oficial hoy jueves 15 de junio

En cuanto al dólar oficial hoy jueves 15 de junio cotiza a $ 256 para la venta en las pantallas del Banco Nación .

El dólar oficial cotiza de la siguiente manera en cada banco y entidad financiera de la City porteña relevados por el BCRA:

Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U. 246,500 261,500 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 243,000 256,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 246,750 256,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 247,100 262,100 BANCO SUPERVIELLE S.A. 248,000 262,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 243,000 256,000 BANCO PATAGONIA S.A. 248,000 260,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 246,000 261,000 BRUBANK S.A.U. BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 246,500 255,490 BANCO ITAU ARGENTINA S.A. 246,300 258,500 BANCO MACRO S.A. 247,000 262,000 CAMBIOS ONLINE SA

"Sin un mercado cambiario único y libre no hay forma de diseñar una política de estabilización", sentenció el ex ministro de Economía de los '90, Domingo Cavallo, en una conferencia organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Y explicó por qué esa unificación no puede darse de forma inmediata ante un eventual cambio de Gobierno.