Cuándo devaluar, déficit e inflación: el plan de estabilización de Domingo Cavallo

"Sin un mercado cambiario único y libre no hay forma de diseñar una política de estabilización", sentenció el ex ministro de Economía de los '90, Domingo Cavallo, en una conferencia organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Y explicó por qué esa unificación no puede darse de forma inmediata ante un eventual cambio de Gobierno.

"Para que una política de estabilización concite apoyo popular tiene que ser significativa. Si es muy gradual, la gente no va a sentir el beneficio de la estabilización", enfatizó el ex ministro de Economía que aboga por un plan de shock como lo fue el plan de convertibilidad .

" Cambió el clima en el que la gente vivía y eso generó apoyo popular", dijo sobre la Convertibilidad , lo que "permitió avanzar de forma más eficaz con todas las reformas de fondo: la apertura de la economía, las privatizaciones y la reducción del tamaño del Estado", agregó sobre el sistema que terminó en la crisis económica y social de 2001, la mayor de la historia argentina.

El fin del cepo y los tipos de cambio múltiples

"Lo importante es generar un clima de estabilidad que contraste con el anterior", planteó y enumeró la unificación y liberalización del mercado cambiario como principal medida, lo que implica una fuerte devaluación. Hoy el dólar oficial está en $ 250 mientras que el contado con liquidación se ubica en torno a los $ 500, lo que implica un salto del 100%.

"La clave está en estabilizar el tipo de cambio ". Después de la liberalización no puede seguir devalúandose la moneda, aclaró el cordobés.

Cavallo propone eliminar las distintas versiones de tipo de cambio, lo que implica una devaluación

Para estabilizar el TC, Cavallo planteó que, en los manuales, se necesita política monetaria, manejo de la tasa de interés y una libre flotación . Pero reconoció que es difícil lograrlo y, por lo tanto, hay un período donde es necesario fijar un tipo de cambio.

En ese marco, planteó el caso de estabilización de Israel y lo comparó con el plan Austral de Argentina y el Cruzado de Brasil. "En Israel se hizo inicialmente un ajuste fiscal muy importante", planteó. A eso se sumó el flujo de capitales que estuvo impulsado por Estados Unidos y otros países del mundo a través de inversiones. "Hubo pequeñas devaluaciones, pero se intervino para fijar la idea de que se puede controlar el tipo de cambio y evitar que la moneda se deprecie".



La dolarización de Javier Milei

En ese marco, indicó que las alternativas son la convertibilidad o una dolarización completa de la economía , "que es lo que plantea Javier Milei basado en la experiencia de Ecuador. Pero por la forma que lo presenta, me parece que no lo ha analizado correctamente", dijo y renegó del modelo dolarizador en más de una oportunidad durante su exposición junto a Eduardo Fidanza de Poliarquía y moderado por Daniel Artana de FIEL.



"Algún mecanismo de fijación del tipo de cambio va a ser necesario", insistió. En el caso de la Argentina "es más necesario todavía para ser exitosa con el próximo plan de estabilización", dijo y marcó la experiencia de Perú y Uruguay para generar la desinflación permanente.

Cuándo devaluar: la opinión de Domingo Cavallo

"No va a ser fácil estabilizar", según reconoció Cavallo. "Tanto este año como el próximo, aun con un nuevo Gobierno que tenga claro qué hacer, la tasa de inflación va a seguir siendo alta". Y planteó la hoja de ruta para tomar las medidas que propone. " La clave para que el plan sea exitoso es que no más allá de fin de 2024 unificar y liberalizar el mercado cambiario ".

¿Por qué no hacerla el 10 de diciembre de 2023 o a principios de 2024? El economista aclaró que se necesita "sacar todos los controles de cambio, incluso los que impiden repatriar capitales o sacar dividendos. Hay que crear un clima de verdadera libertad cambiaria".

La liberalización, desde su punto de vista, tiene que ser completa pero "no se puede hacer al inicio, de golpe, porque los desajustes de precios relativos que existen son mucho más importantes en términos de bienes y servicios y están atrasados en sus precios por los congelamientos y la intervención del Estado", detalló Cavallo.

Los precios relativos y congelamiento de bienes y servicios deben ordenarse antes, dijo Cavallo

Los precios deberían ajustarse integralmente antes de unificar el mercado cambiario , para evitar que el salto devaluatorio "significativo" que generaría la unificación -hoy la brecha es del 100%-. Eso haría que los precios queden atrasados si no se ajustan antes.

En el mientras tanto, consideró que se podría desdoblar el tipo de cambio y liberalizar el segmento financiero, donde "el Central no debería usar reservas para influir en ese mercado libre", planteó. La visión de Cavallo va a contramano de lo que plantea hoy el Ministerio de Economía, que puso el foco en el contagio que generó el escalada de los tipos de cambios financieros y su impacto en inflación.

Déficit cero, privatizaciones y apertura importadora

Por otra parte, Cavallo reconoció que la inflación tiene una tendencia inercial pero consideró que se puede cortar si el Gobierno plantea una reorganización de la economía, que tiene que "explicarse muy bien". El ajuste debe llevar a un "déficit total cero", no sólo el primario, y sumar también a las provincias.

En ese marco, planteó la apertura total de la economía, sin limitar las importaciones. Y sumó las reformas laborales y previsional. "Es más fácil que se puedan hacer una vez que se tiene éxito en la lucha contra la inflación".

"Habría que preguntarse cuál va a ser el precio relativo del salario y el nivel de actividad", terció Fidanza sobre las propuestas que planteó Cavallo, por el impacto que puede tener en la popularidad de los Gobierno como para avanzar en las medidas. "El plan va a ser reactivador", confió el ex Ministro, por la baja de la inflación.