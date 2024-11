Se acaba impuesto PAIS y el mercado ya se pregunta qué pasa con el blend

Octubre ya quedó atrás. En los mercados todos los días son diferentes. Los operadores nunca miran por el espejo retrovisor. El BCRA pudo comprar u$s 1.530 millones el mes pasado merced a las liquidaciones del campo, gran parte por abandono del silobolsa, y los dólares del blanqueo que terminaron financiando empresas. ¿Y noviembre?

El gran cambio pasará por el fin del impuesto PAIS que dejará de estar vigente el 22 de diciembre. Hoy tiene la alícuota del 7,5%. Apenas asumió Alberto Fernández en diciembre del 2019, impulsado por su ministro Martín Guzmán, lanzó como medida recaudatoria y para encarecer la adquisición de moneda extranjera, este gravamen, no coparticipable y por 5 años.

Con el paso de los meses, y como parches para cubrir huecos fiscales fue aumentando su alcance hasta llegar a representar casi 10% de la recaudación impositiva. Luis Caputo extendió su alcance, pero juró que iba a revertir la medida y que no iba a ser renovado. Del 17,5% se bajó al 7,5% y ya está redactada la partida de defunción. Caputo en su momento señaló que no había intención de renovarlo, no sólo por lo distorsivo del impuesto, sino también porque para hacerlo debía coparticipar los ingresos con las provincias.

Se descuenta que las empresas postergarán con el correr de las jornadas, siempre que la actividad productiva lo permita, los pagos de importaciones a la espera de hacerlo sin el 7,5% del PAIS. Para el BCRA implicará una menor demanda de dólares en las próximas semanas tal como se vio en la previa de septiembre, cuando Caputo redujo de 17,5% al 7,5% la alícuota. Desde el 22 de diciembre se acentuará la demanda para compensar estas postergaciones de operaciones.

Optimismo inversor impulsó ganancias de hasta 32% en dólares en acciones

El rol del blanqueo

Más allá de que el blanqueo se haya extendido una semana hasta el 8 de noviembre y cierre ese mismo día en su primera etapa, los efectos perdurarán. Es que los dólares en bancos que apuntan a los u$s 35.000 millones son fuente de financiamiento a baja tasa para empresas y seguramente se verán operaciones de crédito locales que luego se pasan a pesos y financian inversiones.

En este sentido ayer se conoció que el Grupo Albanesi cerró una exitosa emisión por u$s 350 millones en el mercado internacional, de los cuales u$s 210 millones corresponden al canje de bonos existentes, y u$S 140 millones a nuevos fondos, otra señal de confianza, en la empresa, pero además en el rumbo económico. Se espera que más empresas sigan el rumbo de Albanesi de extender los plazos de las obligaciones financieras y fondos frescos para inversiones.

Ahora bien, ¿y el dólar blend? Este invento de la gestión anterior implica que exportadores liquiden al 80% del valor oficial y 20% al "contado con liqui". No tiene demasiado sentido que el dólar importador, sumando el PAIS sea hoy de $1.065 y el exportador, según la fórmula blen, de $1.077.

Al reducir el primero de ellos por quedar sin efecto el 22 de diciembre el impuesto PAIS de 7,5%, debería eliminarse el "blend" que dicho sea de paso es una traba que destaca el FMI en sus revisiones al programa vigente. La lógica entonces sería que todo se opere al mismo valor, exportaciones e importaciones, sin PAIS ni blend.

¿Morirán ambos al mismo tiempo? Lo definirá Luis Caputo en los primeros días de diciembre. Seguramente no habrá definiciones dado que cualquier anuncio puede acelerar liquidaciones o no de los exportadores. Pero lo que está claro es que el BCRA cierra un 2024 con mayor oxígeno al esperado.