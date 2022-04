¿Dólar débil? Alerta por el pico de inflación "que aún no llegó"

El dólar blue hoy lunes 18 de abril de 2022, cotiza a $ 192 para la compra y $ 195 para la venta , y se mantiene sin cambios respecto a la última ronda de operaciones previo al fin de semana largo de Semana Santa.

La divisa que se intercambia en el mercado paralelo acumula una desplome mensual de $ 5 y la brecha se ubica en 72,6% respecto al oficial mayorista y de 65,3% respecto al dólar minorista.

Mientras se aguarda por los anuncios que dará a conocer esta tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el regreso de un bono extraordinario similar al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de ANSES para monotributistas y trabajadores no registrados , en materia internacional el alza de precios continúa delineando las críticas hacia la FED y ahora la agencia Reuters cree que el nuevo enfoque "podría aumentar los riesgos de error y de recesión".

El Decano, fundador y Director Ejecutivo del Center for News Literacy, Howard Schneider, advirtió en su último artículo "Broad inflation little relief for Fed, but peak may be near" publicado en Reuters, que los datos que reveló el Departamento de Trabajo el martes pasado sobre la suba de precios del IPC en los Estados Unidos, "mostraban suficientes puntos débiles para que algunos expertos de Wall Street declararán que la inflación máxima estaba al alcance de la mano" .

"La inflación al consumidor de EE. UU. tocó otro máximo de cuatro décadas en marzo cuando llegó al 8,5% en gran parte debido a que los precios de la gasolina subieron a un récord, pero los datos mostraban suficientes puntos débiles para que algunos expertos de Wall Street declarará n 'la inflación máxima' es taba al alcance de la mano" , amplió el académico.

Según Schneider, la Reserva Federal "ciertamente espera que lo sea" , dando lugar a una "nueva cuota de confianza" en que tendrán éxito en lograr la meta del 2%.

"La Gobernadora de la FED, Lael Brainard, hablando inmediatamente después de la publicación del Índice de Precios al Consumidor el martes, dijo que el hecho de que una de las principa les medidas del ritmo de la inflación mes a mes se desaceleró en marzo le dio 'confianza en que vamos a tener éxito en lograr' d e meta del 2%" , repasó.

Sin embargo, para el Director Ejecutivo del Center for News Literacy, el escenario retroactivo podría entenderse por la caída en los precios de los autos usados, "lo que ayudó a llevar el llamado IPC subyacente" , y no así de "los costos de alimentos y energía".

"Los datos recientes sobre la inflación, y sobre cómo piensa la gente al respecto, han tenido pocas buenas noticias para la FED, aunque algunos argumentan que hay un lado positivo. Quizás" , continuó.

En esta línea, Schneider subrayó las "presiones" que aún resienten sobre los costos, en gran medida por el efecto post COVID.

"La inflación comenzó a acelerarse la primavera pasada y, al principio, los formuladores de políticas insistieron en que todo era un impacto temporal de la pandemia, ya que los pagos de ayuda del gobierno y la llegada de las vacunas crearon un torrente de demanda que se estrelló contra las enredadas cadenas de suministro mundiales. Desde entonces, los aumentos de precios se han extendido tanto a los servicios como a los bienes. La demanda y los costos operativos más altos, junto con los consumidores dispuestos a gastar, están elevando los precios" , concluyó.

