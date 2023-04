Bajaron los financieros y ahora pronostican caída del dólar blue

Nunca hubo tanta brecha entre el dólar MEP, que ayer cerró en $ 455,50, y el dólar blue que quedó en el circuito mayorista informal en $ 485, y no $ 495 como figuraba en muchos lugares.

Esta brecha de $ 30 no es común, ya que suelen estar alineados ambos valores. Por lo tanto, el mercado espera para este miércoles un descenso en el precio del billete, cercano al del dólar cripto, que cerró en $ 474, y por lo general suelen estar también alineados en precios similares.

Dólar blue a pique

El contado con liquidación bajó a $ 459,50, luego de haber tocado $ 481 y un volumen negociado récord de u$s 146 millones. No sólo fue la intervención del Gobierno la que provocó esta baja (y la del MEP que tocó $ 474, con un volumen récord de u$s 128 millones), sino fuertes ventas por parte de privados.

En las mesas vieron ayer a dos firmas petroleras vendiendo desde temprano, y luego se sumaron constructoras y laboratorios juntando pesos, con 'fichas' de u$s 3 millones y u$s 5 millones.

Volumen operado

"Pero si se mira el CCL de YPF, el mayor volumen estuvo en $ 488, por lo que no solo hay que ver el precio de cierre, sino el de mayor volumen operado", objetan en las mesas.

Mientras, observan que casi $ 80.000 millones se negociaron en GD30 y AL30, y más de u$s 60 millones. "Los volúmenes que vimos en bonos son un récord absoluto: ya mueven más que el MULC", comentaron los mesadineristas.

La hora del dólar blue

Están atentos a las 12.00, cuando más volumen mueve el blue. "Desde hoy hay dos dólares blue: el del billete en mano y el del dólar blue de pasamanos, virtual. Hay hasta $ 20 de diferencia", advierten, en alusión al dólar cripto. "Se paga más el cash que el digital, porque el cripto es virtual", explican.

En el segmento informal, salieron con munición fuerte las "manos amigas": "Tocó $ 493 real, pero si querés vender más de u$s 25.000 o u$s 30.000 nunca te pagaron más de $ 480", describen los brokers.

Las versiones sobre una suba de tasas de 500 puntos por parte del Banco Central provocó que nadie se anime a pagar $ 500 por el billete.

UIF y CNV al ataque

"Vamos a usar a la Justicia Penal económica como vehículo de investigación y esclarecimiento de algunos comportamientos y a la UIF y a la CNV para el análisis de operaciones vinculadas al lavado de dinero", fue el tuit del ministro Sergio Massa que provocó temor.

Pero mayor fue el susto cuando tuiteó Cecilia Moreau, su reemplazante en la Cámara de Diputados: "Hay algunos jugadores del mercado que solo conocen al Massa que trabaja 16 horas por día y dialoga con todos, pero me parece que de acá al viernes van a descubrir al que conocemos en la política, que cuando se cansa de que lo quieran boludear pelea con todo lo que tiene".