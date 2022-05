Dólar blue hoy lunes 9 de mayo: a cuánto cotiza

El dólar blue hoy lunes 9 de mayo cotiza a $ 198 para la compra y $ 201 para la venta. E l paralelo terminó la última rueda de la semana a la baja, dejando atrás los pronósticos que lo posicionaban por arriba de los $ 210.

El dólar blue registró el viernes un leve descenso de 50 centavos y mantiene así la brecha en casi 73% con el dólar oficial mayorista y 65% con el minorista. Según operadores del mercado, la baja del paralelo está relacionada con el freno sobre la cotizaciones financieras.

Dólar de 4 cifras: con fecha de cotización, así es el pronóstico récord de un analista de la City



Cae todo: acciones, bonos y criptos retroceden en el peor año de Wall Street en décadas



Por su parte, el dólar oficial se mantiene a $ 115,75 para la compra y $ 121,75 para la venta en las pantallas de Banco Nación, que usualmente tiene la cotización más baja de mercado.

El dólar "solidario" (que resulta de la cotización del oficial más el 65% de impuestos) se ubica en los $ 200.



A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR BLUE HOY LUNES 9 DE MAYO





El dólar blue cotiza hoy lunes 9 de mayo a $ 198 para la compra y $ 201 para la venta.

Sentencia final para el dólar blue: así va a cotizar en lo inmediato, según este viejo operador de la City

Cuáles son las fintech que pagan intereses por tener saldo: hay una que se acerca al plazo fijo



Las otras cotizaciones del dólar se ubican del siguiente modo en el inicio de la jornada:

LA CITY TODOS LOS JUEVES Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 115,75 $ 121,75 Dólar Blue $ 198 $ 201 Dólar Solidario - $ 200,89 Dólar MEP $ 207,76 $ 208,02 Dólar CCL $ 206,24 $ 208,61

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR OFICIAL HOY

El dólar oficial se ubica en $ 115,75 para la compra y $ 121,75 para la venta en las pantallas del Banco Nación (BNA).

Dólar blue hoy

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR SOLIDARIO

La cotización del dólar solidario -tomando como referencia el dólar BNA- se encuentra este lunes 9 de mayo en $ 200,89.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR MEP O DÓLAR BOLSA

El dólar MEP contado hoy este lunes 9 de mayo se ubica en cifras cercanas a los $ 207,76 para la compra y $ 208,02 para la venta.

A CUÁNTO COTIZA EL DÓLAR CONTADO CON LIQUI

Este lunes 9 de mayo, el dólar contado con liquidación (CCL) opera en los $ 206,24 para la compra y $ 208,61 para la venta.

COTIZACIÓN BANCO POR BANCO

A continuación, los precios de las operaciones electrónicas registradas en las entidades bancarias y financieras de la City porteña en el inicio de la ronda de hoy lunes 9 de mayo:

BANCO Compra Venta Banco Galicia 115,250 122,250 Banco Nación 115,800 121,700 ICBC 115,750 122,000 BBVA 115,430 122,110 Banco Supervielle 115,500 122,000 Banco Ciudad 115,800 121,700 Banco Patagonia 116,000 122,000 Banco Santander 115,000 122,000 Brubank 114,750 121,750 HSBC 115,250 121,750 Credicoop 116,010 121,690 Banco Itau 115,200 121,900 Banco Macro 115,000 122,000 Banco Piano 115,100 120,005 Cambios Online 117,200 118,700

Polémica entre el BCRA y los bancos por un "rulo de guante blanco"

Una polémica quedó entablada en el sistema financiero a raíz de una operatoria de mercado que, a través de diversas transacciones con la suscripción primaria de ON y la negociación en el mercado secundario, les permitía a algunas entidades generarse una diferencia a favor equivalente a la brecha entre el dólar oficial y el dólar MEP.

Según los bancos, esa operatoria se daba dentro de la ley, porque no estaba reglamentada la compra-venta de emisiones de ON en dólares en el mercado secundario dentro de determinados límites, un paso determinante del circuito.

Sin embargo, el Banco Central envió mensajes a las cámaras bancarias para que le informen si alguna entidad asociada había realizado este "rulo de guante blanco" , porque sostiene que está fuera de la regulación, y que les instruiría sumarios.

Cómo es el Rulo del dólar





Según pudo averiguar El Cronista con distintos banqueros consultados que exigieron off the record, el Central no envió una nota, sino que se comunicó de modo informal. Les advirtió, dijeron, q ue los bancos chicos debían dejar de hacerlo porque, si no, habría consecuencias.

La operatoria consistía en lo siguiente: