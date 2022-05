El dólar blue cedió en una rueda en la que el BCRA volvió a sumar reservas

El dólar blue volvió a retroceder este viernes. El paralelo registró un leve descenso de 50 centavos para ubicarse en $ 198 para la compra y $ 201 para la venta. Así, mantiene la brecha en casi 73% respecto al oficial mayorista y 65% en relación al promedio del minorista.

De esta manera, la cotización paralela continúa buscando dejar atrás la fuerte volatilidad que mostró últimamente y vuelve cierta a la plaza cambiaria, que de acuerdo con operadores está relacionada con el freno sobre la cotizaciones financieras, generado por el rulo de los bancos.

A pesar de esta relativa calma, la cotización paralela cerró la semana con una moderada variación al alza. Tras el descenso que registró este viernes, el billete terminó con un leve avance de $ 0,5 , ya que había iniciado la semana en $ 200,5 en su punta venta.

Por su parte, las cotizaciones financieras volvieron a mostrar subas moderadas este viernes. El MEP a través del bono AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el título GD30 registraron incrementos de hasta 0,8%, con lo cual ambas cotizaciones cerraron apenas por encima de los 208 pesos.

El dólar blue muestra una brecha de más de 73% respecto al oficial mayorista.

Los dólares financieros continúan también acomodándose luego de haber exhibido durante las últimas semanas fuertes saltos en su cotizaciones, que después fueron corregidos con importantes descensos para ubicarse en los niveles que se observan actualmente.

DÓLAR OFICIAL



El dólar oficial minorista avanzó hasta los $ 121,75 en las pantallas de Banco Nación y $ 121,83 en el promedio de las entidades financieras del país. En tanto, el tipo de cambio mayorista registró otro incremento de 15 centavos y finalizó la jornada en $ 116,30.

De esta manera, el Banco Central mantiene el ritmo de devaluación diaria en proporciones similares a las de las jornadas anteriores. En lo que va de mayo, el tipo de cambio oficial avanza a una velocidad de poco menos del 4% mensual y 60% anualizado , similar a lo que mostró durante el mes pasado.