La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este miércoles, 1 de julio de 2026 alcanzó los $ 1.505, cifra que señala una variabilidad de -0,33% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, marcando el segundo día consecutivo de incremento. Este comportamiento sugiere un aumento en la demanda de dólares en el mercado paralelo, lo que podría reflejar una mayor incertidumbre económica entre los ciudadanos. La tendencia sugiere que esta alta podría mantenerse en los próximos días si las condiciones del mercado no cambian.

La variación del dólar blue en el último año

La volatilidad económica del dólar blue en la última semana ha sido del 10.05%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 17.90%.

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.525, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólar MEP en Argentina?

Los que busquen adquirir dólar MEP necesitarán comprar bonos en pesos y posteriormente comercializarlos en dólares. El cálculo del valor se realiza dividiendo el precio en pesos entre la cotización en dólares. Los bonos más frecuentes son el AL30 y GD30 por su alta liquidez.

En el país, algunas entidades bancarias permiten llevar a cabo la operación mediante su banca en línea. Es fundamental comprobar si la institución autoriza esta transacción y estar al tanto de los horarios.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles por el plazo que establece la Comisión Nacional de Valores (CNV).