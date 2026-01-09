El dólar blue hoy viernes 9 de enero se ofrece a $ 1490 para la compra y $ 1510 para la venta.

En la última semana del 2025, la cotización volvió a subir y cerró el año con un aumento total de $ 300, es decir, un 24,39% más.

De esta forma, el blue se movió por debajo del ritmo de la inflación el año pasado, la cual acumuló un 27,9% entre enero y noviembre de 2025.

Por su parte, el dólar oficial hoy viernes 9 de enero se mantiene estable y cotiza a $ 1435 para la compra y $ 1485 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Esto deja a la brecha entre el oficial y el informal con una diferencia cercana al 2% a favor del paralelo.

En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1432,1 para la compra y $ 1482 para la venta.

A partir del viernes 2 de enero, las bandas dentro de las que se puede mover el dólar oficial comenzaron a moverse al ritmo del último dato de inflación vigente.

Así, en lugar del 1% mensual que se mantenía vigente desde abril del 2025, este mes las bandas de flotación del dólar se actualizarán a diario para alcanzar un 2,5% al cierre de enero, correspondiente al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

El paralelo se ubica, de esta forma, $ 25 por encima del valor con el que cerró noviembre ($ 1435). Fuente: Shutterstock rafastockbr

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1930,5 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del peso impositivo.

El Banco Central (BCRA) compró el jueves u$s 62 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en el marco del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en diciembre.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 44.781 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy viernes 9 de enero

El dólar blue hoy viernes 9 de enero cotiza a $ 1495 para la compra y $ 1520 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1435 $ 1485 Dólar Blue $ 1490 $ 1510 Dólar Mayorista $ 1432,1 $ 1482 Dólar MEP $ 1490,7 $ 1492,6 Dólar CCL $ 1453,8 $ 1533,7

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 9 de enero

El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 9 de enero se consigue a $ 1453,8 para la compra y $ 1533,7 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 9 de enero

El dólar MEP hoy viernes 9 de enero se ubica a $ 1490,7 para la compra y $ 1492,6 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 9 de enero

El dólar oficial hoy viernes 9 de enero opera a $ 1485.

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.425,000 1.485,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.430,000 1.480,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.415,000 1.475,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.420,000 1.480,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.430,000 1.490,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,000 1.480,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.430,000 1.480,000 BRUBANK S.A.U. 1.415,000 1.470,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.430,000 1.480,000 BANCO MACRO S.A. 1.420,000 1.490,000 BANCO PIANO S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.415,000 1.465,000

Arrancan las nuevas bandas cambiarias: qué pasará con el dólar en 2026

El viernes 2 de enero arrancó la nueva etapa del plan monetario anunciada por el Banco Central (BCRA), que incluye un nuevo mecanismo de ajuste del techo y el piso de la banda de flotación cambiaria.

A partir de ahora, estos se rigen por el ritmo de la inflación. Así, según del último dato de precios que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), este mes se moverán según el índice (IPC) de noviembre (2,5%). En ese nuevo contexto, ¿cómo evolucionará el dólar en el recién estrenado 2026?

En los últimos días, esa perspectiva devaluatoria aumentó la presión sobre el tipo de cambio hacia fines de diciembre del año pasado y podría continuar durante enero.

Cabe mencionar que,si se toma un horizonte en el que la inflación se mantendrá en un 2,5% mensual y subirá en ese nivel por 12 meses, en diciembre de 2026, el dólar estará alrededor de 1827 pesos.

