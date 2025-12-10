El dólar blue hoy miércoles 10 de diciembre cotiza a $ 1425 para la compra y $ 1445 para la venta. El paralelo cotiza así a $ 10 más de lo que cerró noviembre ($ 1435).

Por su parte, el dólar oficial hoy miércoles 10 de diciembre se ofrece cambios a $ 1415 para la compra y $ 1465 para la venta en las pantallas del Banco Nación, en la primera rueda tras el feriado del lunes.

La divisa oficial viene de perder $ 20 durante la semana pasada y cotiza $ 15 por debajo del valor en el que cerró noviembre ($ 1475).

En tanto, el dólar mayorista se ofrece a $ 1412,20 para la compra y $ 1462,1 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1515,50.

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, quedó en $ 1904,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.

Money, US dollar. A woman counting dollar bills. Close up photo. Concept for economy and personal finance. Fuente: Shutterstock rafastockbr

De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,36%). El paralelo cotiza $ 215 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).

El Banco Central (BCRA) no intervino el martes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.739 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy miércoles 10 de diciembre

El dólar blue hoy miércoles 10 de diciembre cotiza a $ 1425 para la compra y $ 1445 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1415 $ 1465 Dólar Blue $ 1425 $ 1445 Dólar Mayorista $ 1412,2 $ 1462,1 Dólar MEP $ 1469,1 $ 1470,5 Dólar CCL $ 1501,5 $ 1507

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este miércoles 10 de diciembre

El dólar CCL o dólar cable hoy miércoles 10 de diciembre se consigue a $ 1501,5 para la compra y $ 1507 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este miércoles 10 de diciembre

El dólar MEP hoy miércoles 10 de diciembre se ubica a $ 1469,1 para la compra y $ 1470,5 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy miércoles 10 de diciembre

El dólar oficial hoy miércoles 10 de diciembre opera a $ 1465

Entidades Financieras Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.410,00 1.460,00 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.410,00 1.460,00 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.405,00 1.455,00 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.410,00 1.460,00 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.422,00 1.462,00 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.405,00 1.465,00 BANCO PATAGONIA S.A. 1.415,00 1.465,00 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,00 1.460,00 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.415,00 1.465,00 BRUBANK S.A.U. 1.415,00 1.460,00 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.410,00 1.460,00 BANCO MACRO S.A. 1.410,00 1.470,00 BANCO PIANO S.A. 1.415,00 1.465,00 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.400,00 1.450,00

El BCRA cambió la forma de calcular el precio del dólar: cómo será desde ahora

El Banco Central (BCRA) aprobó una nueva metodología de cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (TCR), regido por la Comunicación “A” 3500, que entrará en vigor el 1° de enero de 2026.

“Esta actualización mejora la transparencia y la representatividad y contribuye a que los actores del mercado operen en condiciones de mayor igualdad”, señaló el Central.

Lee la nota completa en este enlace.