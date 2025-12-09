En esta noticia
El dólar blue hoy martes 9 de diciembre se ofrece ahora a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta. El paralelo cotiza a mismo nivel en el que cerró noviembre ($ 1435).
Por su parte, el dólar oficial hoy martes 9 de diciembre se ubica a $ 1410 para la compra y $ 1460 para la venta en las pantallas del Banco Nación.
La divisa perdió $ 20 durante la semana y quedó $ 15 por debajo del valor en el que cerró noviembre ($ 1475).
En tanto, el dólar mayorista quedó a $ 1407,20 para la compra y $ 1457,10 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1513,49.
Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo, quedó en $ 1904,50 tras las modificaciones del Gobierno a las percepciones de Ganancias y Bienes Personales.
De esta forma, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,71%). El paralelo cotiza $ 205 por arriba del valor con el que abrió el año (terminó 2024 en $ 1230).
El Banco Central (BCRA) no intervino el viernes en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas se ubican ahora en u$s 41.756 millones.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy martes 9 de diciembre
El dólar blue hoy martes 9 de diciembre cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.
|Cotización
|Compra
|Venta
|Dólar BNA
|$ 1410
|$ 1460
|Dólar Blue
|$ 1415
|$ 1435
|Dólar Mayorista
|$ 1407,20
|$ 1457,10
|Dólar MEP
|$ 1471,9
|$ 1475,5
|Dólar CCL
|$ 1502,7
|$ 1513,1
A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este martes 9 de diciembre
El dólar CCL o dólar cable hoy martes 9 de diciembre se consigue a $ 1502,7 para la compra y $ 1513,1 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este martes 9 de diciembre
El dólar MEP hoy martes 9 de diciembre se ubica a $ 1471,9 para la compra y $ 1475,5 para la venta.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy martes 9 de diciembre
El dólar oficial hoy martes 9 de diciembre opera a $ 1460 para la venta en las pantallas del Banco Nación:
|Entidades
|Compra
|Venta
|BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
|1.410,000
|1.460,000
|BANCO DE LA NACION ARGENTINA
|1.415,000
|1.465,000
|INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.
|1.405,000
|1.455,000
|BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
|1.410,000
|1.460,000
|BANCO SUPERVIELLE S.A.
|BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
|1.410,000
|1.470,000
|BANCO PATAGONIA S.A.
|1.420,000
|1.470,000
|BANCO HIPOTECARIO S.A.
|1.420,000
|1.460,000
|BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA
|1.415,000
|1.465,000
|BRUBANK S.A.U.
|1.420,000
|1.465,000
|BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
|1.420,000
|1.470,000
|BANCO MACRO S.A.
|1.410,000
|1.470,000
|BANCO PIANO S.A.
|1.420,000
|1.470,000
|BANCO DE COMERCIO S.A.
|1.400,000
|1.450,000
El BCRA cambió la forma de calcular el precio del dólar: cómo será desde ahora
El Banco Central (BCRA) aprobó una nueva metodología de cálculo del Tipo de Cambio de Referencia (TCR), regido por la Comunicación “A” 3500, que entrará en vigor el 1° de enero de 2026.
“Esta actualización mejora la transparencia y la representatividad y contribuye a que los actores del mercado operen en condiciones de mayor igualdad”, señaló el Central.