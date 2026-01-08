El dólar blue hoy jueves 8 de enero cotiza a $ 1495 para la compra y $ 1515 para la venta, tras una caída de $ 5 ayer luego de que el BCRA anunciara un REPO con bancos internacionales por u$s 3000 millones.

En la última semana del 2025, la cotización volvió a subir y cerró el año con un aumento total de $ 300, es decir, un 24,39% más.

De esta forma, el blue se movió por debajo del ritmo de la inflación el año pasado, la cual acumuló un 27,9% entre enero y noviembre de 2025.

Por su parte, el dólar oficial hoy jueves 8 de enero cotiza a $ 1435 para la compra y $ 1485 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Esto deja a la brecha entre el oficial y el informal con una diferencia del 3% a favor del paralelo.

En tanto, el dólar mayorista cotiza a $ 1432,10 para la compra y $ 1482 para la venta, por debajo del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1.536,35.

Desde el inicio de este mes, las bandas dentro de las que se puede mover el dólar oficial cambiaron de régimen y ahora se mueven al ritmo del último dato de inflación disponible.

Así, en lugar del 1% mensual que se mantenía vigente desde abril del 2025, este mes las bandas de flotación del dólar se actualizarán a diario para alcanzar un 2,5% al cierre de enero, correspondiente al dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre.

El paralelo se ubica, de esta forma, $ 25 por encima del valor con el que cerró noviembre ($ 1435). Fuente: Shutterstock rafastockbr

Por su parte, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo se ubica en $ 1930,5 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del peso impositivo.

El Banco Central (BCRA) compró este miércoles u$s 9 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en el marco del nuevo plan de acumulación de reservas que anunció en diciembre.

De acuerdo a los datos difundidos por la autoridad monetaria, y tras los últimos movimientos, las reservas internacionales se ubican ahora en u$s 43.393 millones.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1435 $ 1485 Dólar Blue $ 1495 $ 1515 Dólar Mayorista $ 1432,1 $ 1482 Dólar MEP $ 1493,4 $ 1494,4 Dólar CCL $ 1522,3 $ 1530,7

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.425,000 1.485,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.430,000 1.480,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.415,000 1.475,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.420,000 1.480,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.430,000 1.490,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.420,000 1.480,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA 1.430,000 1.480,000 BRUBANK S.A.U. 1.415,000 1.470,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.430,000 1.480,000 BANCO MACRO S.A. 1.420,000 1.490,000 BANCO PIANO S.A. 1.430,000 1.480,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.415,000 1.465,000

Garantías, tasa y dólares: por qué el BCRA pactó estas condiciones para el REPO

Habemus REPO. El Banco Central informó el miércoles que concertó con seis bancos internacionales una operación de pase pasivo utilizando títulos Bonares 2035 y 2038 como garantía.

El mercado celebró la noticia porque aseguró los dólares para pagar el viernes a los bonistas, pero también porque el costo financiero es más bajo que en los dos REPO previos que había realizado el BCRA.

La transacción se realizó por el monto total licitado de u$s 3000 millones, a un plazo de 372 días y una tasa de interés equivalente a la SOFR en dólares estadounidenses más un spread promedio de 400 puntos básicos, lo que resulta equivalente a una tasa del 7,4% anual.

La reacción de los especialistas fue positiva, considerando que la tasa es sensiblemente menor a la de las operaciones previas, donde habían estado por encima del 8% anual.

