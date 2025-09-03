Dólar blue HOY: ¿a cuánto abre la cotización este miércoles 3 de septiembre?
Esta es la valoración actual del dólar blue y el cambio experimentado por la moneda en el transcurso de las últimas 24 horas.
Este miércoles, 3 de septiembre de 2025, la cotización del dólar blue tras la apertura de mercados es de $ 1.360 para la venta, según los datos actualizados a las 00:00 horas.
La volatilidad económica del dólar blue en la última semana, con un 13.59%, es menor que la volatilidad anual del 19.18%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.
¿Cómo fue la variación del dólar en el último año?
El dólar blue ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.375, mientras que su precio más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.150.
Por otra parte, cabe recordar que la cotización de dólar blue hace seis meses atrás era de $ 1225.0, según los datos registrados.
¿Cómo calcular el dólar tarjeta?
Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.
Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.
¿Cuántos dólares puedo comprar a precio oficial?
En abril, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) suprimió las prohibiciones para adquirir divisas para personas humanas y dejó de aplicarse el histórico tope de 200 dólares mensuales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).
Además de levantar el límite, el BCRA también informó que se eliminó otros requisitos que hasta ahora condicionaban la compra de divisas. Entre ellos, ya no se tendrá en cuenta si la persona percibe subsidios estatales. A continuación, el detalle de cómo se podrá acceder a dólares bajo el nuevo esquema:
- Compras electrónicas (homebanking o apps bancarias): se habilita la compra de divisas sin tope para personas humanas, sin necesidad de justificación adicional.
- Compras en ventanilla con saldo en cuenta bancaria: también será posible adquirir dólares sin límite, siempre que los pesos ya estén depositados en la cuenta.
- Compras en ventanilla con efectivo en pesos: en este caso, se podrá comprar hasta u$s 100 mensuales. Para concretar la operación, el comprador deberá presentar una declaración jurada en la que certifique no haber superado ese monto en otras entidades.
