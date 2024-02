Dólar blue en picada: por qué son buenas y malas noticias para el mercado

El dólar blue pasó a convertirse en el más barato del mercado, al bajar 1% a $ 1120 para la compra y $ 1140 para la venta, por lo que en el poscierre terminó $ 5 por debajo de los $ 1145 que muchos tenían como marca.

Si se lo compara con el promedio del dólar minorista de los bancos, que es de $ 877 según el Central, la brecha cambiaria se reduce al 30 por ciento.

Incluso, si se lo toma con el precio de pizarra de bancos líderes nacionales, que lo tienen a $ 895, en ese caso la brecha bajaría al 27 por ciento.

La brecha de la brecha

Claro que hay distintas formas de tomarla. Hay quienes toman como referencia el valor del Banco Nación, que suele ser el más barato del mercado, al estar en $ 848,50, asciende al 34% en relación al informal.

Ahora, si se lo toma en relación al contado con liquidación, que bajó 3% a $ 1253, asciende al 48% la brecha. Una brecha que trepa al 51% si se toma como referencia el CCL contra el mayorista, que está en 829,50 pesos.

No hay pesos

"No hay pesos", es la frase que más se escucha en las mesas. "No hay pesos en la calle y los pocos que hay son por transferencias, y no hay tantas cuentas para aguantar las transferencias", revelan por lo bajo en las mesas.

La caída en las ventas, de un enero muy flojo para el comercio, provocó que sean más los que salgan a vender sus ahorros en dólares para tener pesos para poder pagar los sueldos, que debieron hacerlo este martes, al ser el cuarto día hábil del mes el último que tienen, dentro de la ley.

Pagar cuentas

Pesos que también necesitan para cubrir cheques a los proveedores y para pagar las tarjetas. Esto no sólo le pasa a las pequeñas empresas sino también a los individuos, que muchos en febrero cobraron menos que enero, ya que le descontaron Ganancias que hasta fin de año no lo hacían, por los cambios impositivos.

En cuanto a la baja del CCL obedece a la buena noticia tomada por el mercado tras la liberación del parking al Bopreal para incentivar su uso, última norma de la Comisión Nacional de Valores.

En cuanto a las reservas del Banco Central, la noticia es que cayeron u$s 598 millones por pagos a organismos internacionales, y terminaron en u$s 26.392 millones. De todos modos, el BCRA logró comprar u$s 167 millones y acumular u$s 429 millones en lo que va de febrero.