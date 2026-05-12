La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) estableció un nuevo requisito obligatorio para que los titulares de las Pensiones no Contributivas (PNC) puedan cobrar el haber en las fechas de pago establecidas. La nueva disposición tiene como objetivo verificar el destino de las prestaciones que otorga. El Gobierno nacional estableció que los titulares de las pensiones deberán cumplir con el requisito de residencia para poder percibir sus haberes, tal como quedó especificado en la Resolución 918/2024. Significa que los beneficiarios no podrán estar fuera de territorio argentino por más de 90 días. Las autoridades verificarán la información mediante la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Frente a una suspensión, los pensionados podrán presentar un recurso de reconsideración ante la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Para realizarlo, se debe solicitar un turno presencial en alguna de las oficinas de ANSES con la documentación necesaria. Sin embargo, frente a la reconfirmación de la baja, los beneficiarios no podrán volver a apelar.