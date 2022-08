Dólar blue bajo fuego de la AFIP: por qué prevén que siga bajando

Se podría llegar a decir que la AFIP le ganó al Banco Central. La fuerte suba de tasas de 950 puntos básicos que hizo el BCRA no fue el motivo principal por la cual el dólar contado con liquidación bajó de $ 285 a $ 278, el MEP de $ 280 a $ 276 y el blue de $ 295 a $ 291, aunque quedó $ 290 en el postcierre.

De todos modos, se hicieron operaciones por parte de los grandes corredores de cambios en $ 285, lo que marca una tendencia a la baja del billete.

Dólar en baja

La razón principal del descenso del dólar en todas sus variantes, deslizan en las mesas, fue el vencimiento cruzado, tanto de anticipos de Ganancias y Bienes Personales como el pago de la tercera cuota de esos tributos.

Dependiendo del CUIT, este primer anticipo tocaba ayer martes, hoy o el jueves, por lo que se espera que el tipo de cambio pueda seguir descendiendo levemente esta semana. O, en el peor de los casos, se aguarda una estabilidad financiera, ya que difícilmente suban con este panorama.

"Todo el día con ventas, no muy grandes pero sí constantes: fichas de u$s 50.000, u$s 100.000 y u$s 200.000 en el contado con liquidación", revela uno de los brokers más activos en este segmento.

Impuestos

"En segundo lugar, es porque muchos prefieren colocar pesos con estas tasas tan atractivas antes de comprar dólares a este precio. No lo vieron el viernes porque, con el fin de semana largo, no querían arriesgarse", advierte el director de un banco.

Críticas de la City

En el mercado se tomó críticamente el aumento de la tasa por el lado del costo fiscal, el encarecimiento del crédito y que el viernes no hubo una baja significativa de los dólares paralelos. "Algo baja, pero no se desploma de una, sino que es un proceso largo", responden altas fuentes oficiales.

Pero resaltan el dato positivo, y en este sentido el número que más llama la atención es el bajo costo del "canje", como se denomina en la jerga financiera al giro de dólares al exterior a través del mercado de capitales.

Es apenas 0,5 %, que obedece, justamente, a la cantidad de empresarios argentinos con divisas en los Estados Unidos que debieron repatriarlas para hacer frente al pago de impuestos.

Veranito

Sin embargo, esta calma cambiaria, con los dólares financieros y blue por debajo de los $ 300, se puede esperar sólo para esta semana, porque luego el mismo ritmo inflacionario, con 6% de IPC previsto para agosto, obligará a al mercado a corregirlo hacia arriba.

De ahí que la premisa del nuevo gabinete económico de Sergio Massa sea poner todo el empeño en achicar la brecha cambiaria, de modo de alentar la liquidación de divisas, pero para eso deberán acelerar el ritmo de devaluación del oficial.

Gonzalo Gaviña, asesor financiero de PPI, confirma que lo que se estuvo viendo fue una estabilización de los tipos de cambio financieros (tanto MEP, como contado con liquidación), con los inversores a la espera de las medidas que buscan darles aire y tranquilidad a las reservas del Banco Central.