Dólar blue a 20 centavos: el 'milagro' que propone Juan Carlos de Pablo a cambio de emitir pesos de mayor denominación

El economista Juan Carlos De Pablo propuso sacarle tres ceros a la moneda para bajar al dólar blue y se mostró indignado con el regreso de los próceres a los billetes, anuncio que hará esta tarde el presidente Alberto Fernández

Nuevos billetes sin animales: ninguno superará u$s 5 de valor y otros datos que nadie cuenta



Los nuevos billetes son "maquillaje político": las críticas de Juntos por el Cambio a la emisión



"Lo que tiene que hacer el Gobierno es emitir billetes de mayor denominación, porque la denominación es una cuestión práctica . También tiene que cambiar la unidad monetaria por razones de comodidad: tiene que sacarle tres ceros a la moneda . Si hiciera eso, el dólar blue costaría 20 centavos", explicó Juan Carlos de Pablo en LN+.

"Lo que tiene que hacer es esperar un cachito al ritmo que va para que los números sean cómodos", añadió.

Respecto a los próceres en los nuevos billetes , De Pablo se mostró furioso y argumentó que el cambio le parece "una burla fenomenal".

" Con todos los problemas que tenemos... Yo no le voy a pedir a este Gobierno que haga algo con la inflación porque no tiene ni entidad política ni idoneidad económica. Pero por lo menos le tengo que decir que no nos complique más la vida ", planteó el economista.

Guerra al efectivo: advierten que en un mes entregaron 1500 toneladas de billetes de $ 1000



Piden que el Congreso retome la facultad para emitir billetes y lanzar el de $ 5000



El presidente Alberto Fernández encabezará esta tarde el acto de presentación de "una nueva familia de billetes con figuras relevantes de la historia argentina", que se realizará a las 17 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, según informaron fuentes oficiales.

"Lo que estamos haciendo es volver a poner en los billetes a nuestros próceres y heroínas, a los hombres y las mujeres que hicieron historia en la Argentina. Con esto recuperamos identidad social", dijo el viernes pasado el presidente Fernández en una entrevista.

LA CITY TODOS LOS JUEVES Suscribite a nuestro Newsletter Recibí las novedades sobre el mundo de las finanzas y los mercados en tu email. ¿Qué dice la City? Email: Suscribite

Lanzan nuevos billetes: de cuánto serán y cuándo estarán en circulación

El Gobierno lanzará este lunes en la Casa Rosada una serie de nuevos billetes, aunque sólo habrá modificaciones de diseño, con próceres en lugar de los horneros y las ballenas que pusieron durante el mandato de Mauricio Macri. Por lo tanto, el de mayor denominación seguirá siendo equivalente a menos de u$s 5, ya sea se tome el valor del dólar Bolsa, del blue, el del solidario o tarjeta.

Durante la presidencia de Cristina Kirchner, ella siempre se negó a hacer billetes de mayor denominación porque no sólo convalidaba una mayor inflación, sino que además le otorgaba un factor psicológico, ya que un billete de mayor denominación, de $ 10.000 hoy, pondría un mayor freno en el alicaído consumo, porque la gente se lo querría guardar.