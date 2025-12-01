Javier Milei vive días de bonanza y, pese a los movimientos en su Gabinete, producto del movimiento de fichas poselectoral, su gestión se encausa gracias al apoyo de la administración Trump.

Sin embargo, el economista Emmanuel Álvarez Agis cuestionó duramente el programa económico del Gobierno durante una entrevista en el streaming Ahora Play, advirtiendo que la situación de las reservas del Banco Central es peor que la heredada y que el país se ha vuelto “rescate-dependiente”.

Álvarez Agis utilizó una contundente metáfora para describir la gestión económica: “Estaba el mar picado, bandera roja, todos los de la playa le decíamos ‘no te metas, no te metas, no te metas’. Se metió hasta el fondo, se empezó a ahogar. Llegó (Scott) Bessent con un salvavidas, lo saca medio ahogado, escupiendo agua, y cuando está caminando por la arena nos empieza a decir a todos: ‘¡Mandriles! ¡Mandriles!’”.

El economista fue categórico: “La verdad que ganar no transforma un programa inconsistente en uno consistente. Y ser rescatado no transforma un programa inconsistente en uno consistente”.

Reservas peor que con el peronismo

Uno de los puntos más duros de Álvarez Agis fue la comparación con la herencia recibida. Según el economista, las reservas netas negativas se deterioraron en lugar de mejorar: “Si nos espantamos todos de que con Massa quedaste con 11.000 millones de reservas netas negativas, ahora que estás en menos 14, menos 15, dependiendo de cómo hagas la cuenta, bueno, es 3000, 4000 palos más grave que eso”.

“Lo que recibiste, los tres acá dijimos, es la peor herencia en materia de reservas netas de la historia de la Argentina. Hoy estás peor” , sentenció.

La inconsistencia desde octubre

El especialista reconoció que el programa económico entre diciembre de 2023 y octubre de 2024 “estuvo razonablemente bien”, pero identificó octubre como el punto de quiebre.

“En octubre del 2024 se prendió la primera alarma. ¿Cuál fue la primera alarma? Brecha de 60%. O sea, el mercado te estaba poniendo un precio indicándote que el dólar estaba desalineado”, apuntó.

Según el economista, desde entonces Javier Milei construyó sucesivos “puentes” financieros: primero el Blanqueo, luego el acuerdo con el FMI en abril, y finalmente el respaldo de Scott Bessent, designado Secretario del Tesoro de Estados Unidos.

“A partir de octubre del año pasado el programa entró en una inconsistencia que te la salvó el Fondo primero, que te la salvó Bessent segundo, y mi punto es: no busques el tercer rescate porque no existe”, advirtió.

Cuál es el problema con los dólares de este Gobierno, según Álvarez Agis

Álvarez Agis presentó una métrica concreta sobre el atraso cambiario: “Cuando vos mirás una canasta de alimentos sencilla de Argentina y la comparás con la región, el tipo de cambio que te haría ser igual, que te igualaría los precios domésticos con los precios del promedio regional, es $ 1550. Y mi métrica es que Argentina en comida no tiene que ser igual que la región, tiene que ser más barato. Con lo cual, el tipo de cambio que te iguala esa brecha histórica argentina donde la comida en general es más barata, hoy es 1700”.

El economista estimó un desalineamiento cambiario de entre 20% y 25%, y señaló que la inversión extranjera directa en lo que va del año fue negativa por 1.645 millones de dólares: “Eso significa que los argentinos le mandamos dólares a compañías del exterior para quedarnos con sus operaciones locales”.

Álvarez Agis cuestionó el régimen cambiario actual y lo tildó de “mentira”: “No hay tal cosa como un esquema de bandas. Porque el techo está al 6%. Entonces, de facto, no estás en un esquema de bandas”.

Su recomendación fue clara: “Si vos tenés un swap de 20.000 millones de dólares y 13.000 del Fondo que te dejarían vender a 1506, soltá el techo y no digas que vas a una libre flotación, o decí lo que quieras, pero mandá la señal de que tenés 20 más 13, 33.000 millones de dólares para evitar un overshooting. Y dejá que el tipo de cambio se corra a un nivel tal que puedas acumular reservas”.

El economista expresó dudas sobre el financiamiento prometido: “Esos 20.000 que los dijo Bessent, que los dijo Caputo, que los dijo Milei, hoy no están. Y me parece que es la primera duda que aparece súper temprano. Entonces ahí es donde digo: estamos en un riesgo” .

Álvarez Agis explicó que mientras haya financiamiento externo, la sobrevaluación puede sostenerse, citando el caso de Japón en 1985, donde el yen estuvo sobrevaluado durante siete años gracias a acuerdos con Estados Unidos. “Mientras Bessent ponga la plata, esto es sostenible”, reconoció, pero advirtió: “Esto se ha vuelto ‘rescate-dependiente’”.

Riesgo País y la lógica del mercado

El economista criticó la secuencia planteada por el gobierno: “Caputo nos está tratando de explicar a todos los economistas del mundo, pero más importante aún, al mercado internacional de capitales... Caputo va a Nueva York y le dice a los fondos y a los bancos: ‘Es así, primero me financian y después, primero el mercado me financia, después acumulo reservas’. Y los fondos le dicen: ‘Mirá, nosotros somos el mercado, es al revés. Porque los bancos te prestan en función de tu situación de solvencia’”.

Álvarez Agis explicó que el Riesgo País, que hoy ronda los 650 puntos, tiene tres drivers: el político, el fiscal y el de reservas. “Milei está bien en lo político, bien en lo fiscal -por eso el riesgo vale 650 y no 1.500-, pero en el de reservas está horrible”, afirmó.

Para ilustrar el problema, comparó con Perú: “El outstanding de la deuda peruana es 40.000 millones de dólares; las reservas netas son 80.000. El outstanding de nuestra deuda, 30 puntos del producto, multipliquemos por 7... 200.000 millones de dólares para hacer un número redondo. Y nuestras reservas netas son menos 14.000”.

En su conclusión, Álvarez Agis fue terminante: “Si es un programa de estabilización, salió mal. No pasa nada, requiere una corrección”. El economista señaló que los programas de estabilización exitosos fortalecen al Banco Central con reservas y logran precios relativos equilibrados, ninguno de los cuales se ha alcanzado.