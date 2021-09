Dólar ahorro: la compra volvió a aumentar y acumula alza de 90% en el último bimestre

El volumen de compra del dólar ahorro que se había disparado casi 60% en julio volvió a incrementarse en agosto y así en los dos últimos meses acumuló un alza de 89% respecto al bimestre anterior, de acuerdo a la información publicada por el Banco Central (BCRA).

Según el informe de Evolución de Mercado de Cambios y Balance Cambiario, las personas humanas adquirieron billetes por u$s 131 millones en agosto y efectuaron ventas por u$s 7 millones.

Así, el mes pasado la compra de dólar ahorro fue la más alta desde enero, cuando se adquirieron u$s 144 millones para atesoramiento.

Ya en julio los argentinos habían comprado u$s 130 millones por lo que en dos meses se fueron por esta vía al bolsillo de los ahorristas u$s 261 millones, lo que marca un incremento de 89% respecto a los u$s 138 millones de mayo y junio.

En términos netos, el BCRA informó que las "Personas humanas" compraron u$s 289 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes y para atesoramiento, por u$s 131 millones y u$s 124 millones, respectivamente.



En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 697 mil individuos compraron billetes -6 mil más que en julio-, mientras que unos 30 mil vendieron, resultando así compras y ventas per cápita de u$s187y u$s 220, respectivamente.