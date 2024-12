Dilema de mercado: el éxito argentino vs. Trump y el "lastre" emergente

El rally de los mercados argentinos del último año, tanto en lo que hace al valor de los bonos, que se tradujo en una drástica reducción del riesgo país hasta 671 puntos, como en valores récord históricos en las acciones en la Bolsa obedecieron al nuevo rumbo económico del Gobierno que genera confianza en el repago de la deuda.

Sin embargo, el contexto internacional podría ponerle un freno a la escalada de confirmarse, a partir del 20 de enero, las políticas anunciadas por el presidente electo de los EE.UU., Donald Trump.

De acuerdo con los analistas, esas políticas acentuarían la salida de inversiones desde países emergentes hacia los EE.UU., un proceso que a escala global se está produciendo desde hace tres años. La reciente decisión de la Fed de ir a un paso más calmo en su programa de reducción de tasas de interés sería una nueva evidencia.

La dinámica de los emergentes, en ese caso, involucraría -o no, eso está por verse- también a la Argentina, sobre todo en la medida en que está pendiente la resolución del cepo cambiario, ahora prevista para el primer semestre del año. En los últimos años, las fluctuaciones no afectaron mucho al país dado su aislamiento del mundo de la deuda. Lo cual ahora se apunta a revertir.

En ese sentido, un equipo de periodistas de Bloomberg realizó un informe acerca de las perspectivas de las inversiones en el mundo emergente. El artículo, escrito por Selcuk Gokoluk y Srinivasan Sivabalan, con la colaboración de Carolina Wilson, Zijia Song and Jorgelina do Rosario, asegura que los inversores se han cansado de los malos resultados de emergentes y que, de una u otra forma, no hay con qué darle a los rendimientos estadounidenses.

Balance y perspectiva

Los inversores centrados en los mercados emergentes no han tenido mucho que celebrar durante el último año. O, de hecho, durante la última década. Ahora, la perspectiva de Donald Trump, los aranceles y las guerras comerciales han hecho que algunos estén considerando abandonarlos por completo, afirma Bloomberg en el artículo que se reproduce a continuación.

Desde las acciones hasta las divisas y los bonos, 2024 fue otro año en el que la clase de activos no estuvo a la altura de sus promesas ni de las expectativas de los gestores de dinero encargados de promover activos más riesgosos en mercados más pequeños. Para algunos, como el fondo de cobertura con sede en Londres Broad Reach Investment Management, las mejores oportunidades en los mercados emergentes surgen al apostar contra ellos.

Otros empiezan a preguntarse si vale la pena involucrarse.





"No es de extrañar que los inversores quieran tirar la toalla en los mercados emergentes o dejar de intentarlo por completo", dijo Sarah Ponczek, asesor financiero de UBS Private Wealth Management del Grupo BV, que gestiona más de u$s 3000 millones.

"Se puede hablar de los beneficios eventuales de la diversificación global, pero cada vez más, todo lo que la gente quiere hablar es de inteligencia artificial, el S&P 500 y siete acciones tecnológicas de megacapitalización que han estado de moda".

Si bien un puñado de mercados fronterizos como Pakistán, Kenia y Sri Lanka registraron cambios este año, ningún mercado emergente importante superó al mercado bursátil estadounidense en 2024.

El índice MSCI EM de referencia había subido menos del 5% en el año al cierre del viernes, por detrás del S&P 500 por undécima parte de los últimos doce años. Durante ese período, las acciones estadounidenses han ofrecido a los inversores alrededor de un 430% en rendimientos totales, diez veces lo que han ofrecido las acciones de mercados emergentes.

Las esperanzas de que se pusiera fin a tres años de salidas de fondos dedicados a los mercados emergentes se despertaron cuando la Reserva Federal comenzó a recortar en septiembre, pero terminaron con la elección de Trump en noviembre. (JPMorgan)

En el centro de las dificultades de los mercados emergentes se encuentra la incapacidad de la mayoría de los países para superar al dólar estadounidense.

El índice de monedas de mercados emergentes de JPMorgan Chase & Co. se encamina a un séptimo año consecutivo de pérdidas. En 2024, todas las principales monedas de mercados emergentes han perdido valor frente al dólar, salvo el rand sudafricano y el ringgit malayo. Al menos nueve de ellas han registrado caídas del 10% o más.

Ante la promesa de Trump de imponer aranceles contra países de mercados emergentes, desde China hasta México, el director ejecutivo de Broad Reach, Bradley Wickens, dice que es probable que estas pérdidas recién estén comenzando.

A principios de esta semana, dijo que está entusiasmado con las oportunidades que los mercados emergentes ofrecen para el próximo año, principalmente porque cree que se pueden obtener ganancias al venderlos en corto.

"Es difícil porque si se considera a Estados Unidos como un refugio seguro, no solo desde la perspectiva de la moneda sino también de la renta variable, es realmente difícil ir contra corriente porque la gente no tiene en cuenta las valoraciones", dijo Dina Ting, el jefe de gestión de cartera de índices globales con sede en San Mateo, California, en Franklin Templeton.

Renta fija

La situación no es mucho mejor para los inversores en renta fija. Desde octubre de 2023, cuando los gestores de fondos globales empezaron a posicionarse para un eventual giro hacia recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense, muchos han apostado a un mejor rendimiento de los bonos en moneda local de mercados emergentes, con el argumento de que unos tipos estadounidenses más bajos favorecerían los recortes de tipos en los países en desarrollo.

Esto ha fallado de dos maneras: primero, muchos mercados emergentes no han podido iniciar o continuar sus propios ciclos de flexibilización debido a los persistentes temores inflacionarios, así como a nuevas amenazas como los planes arancelarios de Trump. Segundo, los bonos locales también han quedado rezagados respecto de los activos más seguros en los mercados desarrollados.

A principios de este año, la gestora de inversiones Grantham Mayo Van Otterloo & Co. promocionó la deuda de mercados emergentes en moneda local como una oportunidad de compra "única en una generación".

Pero los bonos soberanos de mercados emergentes en moneda local han tenido un rendimiento de apenas el 2% este año, según un índice de Bloomberg que los sigue, con un rendimiento inferior al de los activos de renta fija alternativos, como los bonos corporativos de alto rendimiento de Estados Unidos, que han tenido un rendimiento del 8%.

Conversaciones incómodas

Luis Oganes, responsable de investigación macro global de JPMorgan, dijo que las esperanzas de que se pusiera fin a tres años de salidas de fondos dedicados a los mercados emergentes se despertaron cuando la Reserva Federal comenzó a recortar en septiembre, pero terminaron con la elección de Trump en noviembre. En lo que va de año, los fondos de bonos dedicados a los mercados emergentes han registrado salidas de 23.000 millones de dólares, según Bank of America, que cita datos de EPFR Global.

"Teníamos la esperanza de que en 2025 se produciría el retorno de los flujos de capital a los mercados emergentes, pero dada esta incertidumbre, incluso si la Fed empieza a recortar, es poco probable", dijo Oganes. Ahora, "esperamos salidas de fondos dedicados a los mercados emergentes" y "los recortes de la Fed no serán suficientes" para recuperarlos.

Todo esto está dando lugar a conversaciones cada vez más incómodas en Wall Street y otros centros de las finanzas globales.

"La mejor manera de terminar una conversación con asignadores de activos e inversores es empezar a hablar de los mercados emergentes", dijo Xavier Hovasse, responsable de renta variable emergente de Carmignac, una empresa de u$s 34.000 millones con sede en París. "Mucha gente ha tirado la toalla después de años de malos resultados".

Encontrarle la vuelta

Algunos expertos en mercados emergentes están encontrando formas creativas de sortear la perenne decepción en el desempeño de los mercados emergentes, como ganar exposición al crecimiento de los mercados emergentes no a través de acciones de mercados emergentes, sino a través de multinacionales estadounidenses.

Esa es la estrategia implementada por Lewis Kaufman, cuyo Artisan Developing World Fund fue técnicamente el fondo de acciones de mercados emergentes con mejor desempeño del mundo durante gran parte de este año, después de que se abasteció de acciones estadounidenses como Coca-cola, Manzana y Nvidia.

"Si eres un inversor estadounidense, la señal que has estado recibiendo durante períodos muy largos de tiempo es que no debes diversificar fuera de Estados Unidos", dijo Barry Gill, director de inversiones con sede en Nueva York en Gestión de inversiones de UBS América.

"Y si eres un inversor internacional, la única señal que has estado recibiendo desde la perspectiva del mercado de valores es que, si vas a diversificar, lo único que realmente te resultará valioso es la diversificación en Estados Unidos".

No siempre ha sido así.

Entre 2000 y 2010, el auge de la economía china y la globalización de las cadenas de suministro impulsaron los mercados emergentes y aumentaron los rendimientos para los inversores, que aumentaron un 359% en comparación con el 59% de las acciones de los mercados desarrollados y el 31% de las acciones estadounidenses.

Ting, de Franklin Templeton, está entre los que apuestan a que esos días seguramente regresarán.

"Si se compara el tamaño de los Estados Unidos con el resto del mundo, no se justifica que sea así", afirmó. "Los inversores racionales tal vez no quieran poner todos los huevos en una misma canasta".

La amenaza de Trump sobre nuevas guerras comerciales ya está introduciendo incertidumbre también en los mercados desarrollados, dijo Pals, como lo evidencian las indicaciones de la Fed esta semana de que probablemente aplicará una política monetaria más restrictiva que la prevista anteriormente el próximo año.

"Las acciones estadounidenses y algunas de estas otras clases de activos están muy sobrevaluadas", dijo Pals. "No pongan todos sus huevos en la canasta estadounidense para 2025".