Diez consejos de los analistas financieros para ahorrar: infidelidad, espías y evitar "mentalidad de pobre"

El ahorro es la base de toda fortuna, dice el refrán. Y aunque es cierto que una fortuna no se consigue solo con ahorro, no menos cierto es que si se gasta más que el dinero que ingresa difícilmente se pueda construir una. El problema es que por mucho que uno se lo proponga, guardar dinero para más adelante siempre es más difícil de lo que parece.



Por eso, siempre conviene tener a mano una guía para mantener la disciplina y conseguir el objetivo. Con estas claves, ahorrar será más sencillo.

1. Registrar los gastos. Es una tarea tediosa, nadie lo niega, pero si no se sabe cuánto y en qué se gasta el dinero será muy difícil priorizar. Conviene empezar a principio de mes y registrar cada salida de plata en una hoja de papel, el celular o una planilla de cálculo. Lo importante es registrar todo para tener un panorama completo.

2. Hacer un presupuesto. Una vez que estén todos los gastos anotados hay que compararla con el ingreso. Si la cuenta de gastos es mayor que la de ingresos es hora de ajustar. Si están equilibrados, habrá que buscar dónde se pueden reducir los gastos. Armar un presupuesto razonable y cumplible será un gran primer paso en el momento del ahorro .

3. El ahorro es un "gasto fijo". Cuando se arma el presupuesto es fundamental incluir el ítem ahorro dentro de las "salidas" habituales de dinero. Hay que destinar un monto fijo, cambiarlo a moneda dura y hacer de cuenta que esa plata ya fue gastada. De esta manera, se evita que el ahorro sea el dinero que sobra a fin de mes -usualmente cero- y se logra que se convierta en un hábito.

4. Espíar los gastos propios. Es muy común creer que los gastos grande8s son los responsables de que no se pueda ahorrar. Sin embargo, la realidad muestra que los gastos hormiga (esos pequeños y constantes) se llevan mucho más dinero. Por eso hay que estar atentos a ellos para ponerles freno a tiempo.

5. Recortar servicios. ¿El plan de telefonía es el adecuado? ¿El seguro que ofrecen en el momento de comprar un celular es necesario? Todo ese tipo de gastos termina vaciando bolsillos y muchas veces no se usan. Conviene revisarlos y adecuarlos a los consumos habituales.

6. Cancelar suscripciones. ¿Cuántas plataformas de streaming realmente se necesitan? Vale la pena revisar las suscripciones mensuales y dar de baja aquellas a las que no se les da real uso.



7. Controlar los impulsos. La tentación de usar la tarjeta de crédito para comprar algo es inmensa. Pero muchas veces por impulso se terminan adquiriendo cosas que no son realmente necesarias. Antes de hacer una compra imprevista, mejor pensarlo dos veces y para ver si realmente es necesario. Puede ser esperar un día o una semana, depende del monto. También sirve calcular cuántas horas de trabajo se necesitan para realizar ese gasto.

8. Ser un consumidor "infiel". No hay que dejar que la conexión emocional que se construye con muchas marcas sea una excusa para gastar de más. Siempre conviene buscar el mejor precio, incluso si eso implica ser infiel.

9. Evitar la vida champagne con salario de cerveza. Los consumos de las celebridades o, incluso, de los influencers suelen tentadores y glamorosos. Pero también son muy caros y malos para las finanzas personales. Está bien darse algún gusto de vez en cuando, pero siempre con los pies en la tierra y la plata en el bolsillo.

10. No tener mentalidad de pobre. Querer ahorrar no significa convertirse en un avaro que escatima en todo lo que puede porque "la plata no alcanza". Cuando se entra en ese círculo vicioso, lo que impulsa el ahorro es el temor al fracaso. Así, muy probablemente, en cuanto empiece a sobrar el dinero se empezará a derrochar. Es mucho mejor que la decisión del ahorro se tome por el beneficio que ofrece antes que por la falta de recursos.