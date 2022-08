Devaluación: por qué cae la apuesta de un salto del dólar en el corto plazo

Las tasas implícitas en la curva Rofex se redujeron en las últimas semanas. Sin embargo, el mercado sigue percibiendo riesgos cambiarios a mediano plazo, con las tasas implícitas por encima del 100% para los próximos meses.

El mercado ve riesgo de flujos negativos en las reservas, lo que mantiene vulnerable al BCRA a seguir recibiendo presiones cambiarias.

Menores expectativas de devaluación en agosto

A pesar de que la brecha cambiaria se desplomó de 160% a 120% con la llegada del ministro de Economía Sergio Massa, las tasas implícitas en los contratos de futuros de Rofex continúan en niveles sumamente elevados.

Las TNA de los contratos de septiembre a julio 2023 permanecen por encima de 95% o TEA superiores a 105 por ciento.

No obstante, las implícitas del contrato de agosto, que es el contrato con mayor volumen operado, recortaron 26 puntos porcentuales en lo que va del mes a una TNA de 56 por ciento.

Es decir, pese a que las expectativas de devaluación para el último cuatrimestre del año se mantienen elevadas, por encima del 100%, las mismas se vieron reducidas en el margen para el mes de agosto, cayendo de niveles de 82% al 56% actualmente.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) estiman que detrás de esta la contracción en las tasas implícitas de agosto están en juego distintos efectos.

Entre ellos, desde PPI remarcan que se dio una persistencia de la intervención del BCRA en la parte corta de la curva de futuros, combinado con un cese de las ventas de la autoridad monetaria en el MULC y crecientes expectativas de desdoblamiento cambiario que, en caso de suceder, volvería estéril al futuro de dólar como cobertura

Por su parte, Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, advirtió que las presiones cambiarias parecen haber cedido un poco en agosto, probablemente por el aumento de la oferta de instrumentos de cobertura tras el último canje.

En este sentido, el economista explica que el interés abierto en futuros cayó u$s 1100 millones en lo que va del mes, sugiriendo que el BCRA no habría incrementado su posición vendida.

Sin embargo, Yarde Buller aclara que, a pesar de la mejora en el margen, algunos factores ameritan mantener cautela de cara a los próximos meses.

"Las reservas netas están en niveles críticos, además, la demanda de cobertura se mantiene alta con los futuros operando con TEA mayores al 150% a partir de septiembre, la brecha cambiaria sigue en torno al 120% y el tipo de cambio real está en mínimos desde mayo de 2018", dijo el economista de Facimex Valores.

Se mantiene la tensión cambiaria

De todos modos, hay cierto consenso de que las tensiones cambiarias se mantienen intactas ya que el estado de situación de las reservas sigue siendo débil y deja vulnerable al BCRA en cuanto a la estabilidad del tipo de cambio.

El Banco Central mantiene su racha positiva en sus intervenciones en el mercado oficial de cambios.

La entidad encadena doce ruedas consecutivas con compras de divisas, de la mano de una mejora en los ingresos de dólares al país por parte del sector del agro y de una menor demanda para la importación de energía.

Con el resultado hasta hoy, el saldo negativo de agosto se redujo a cerca de u$s 540 millones, mientras el acumulado del año se mantiene en terreno positivo, aunque por u$s 33 millones.



A esta altura de 2021 había comprado u$s 7368 millones.

Sin embargo, el mercado observa que se vienen meses difíciles para las reservas.

Tomando el pasado reciente como referencia, entre el 26 de agosto y el 31 de diciembre del año pasado, el BCRA vendió u$s 2300 millones, lo cual da cuenta lo desafiante que luce el corto plazo para las arcas del Central.

Por lo tanto, las expectativas en cuanto al flujo de divisas mantiene vulnerable al BCRA a seguir recibiendo presiones cambiarias desde el mercado.

Dicha tensión cambiaria se pudo observar con el desplazamiento al alza en las últimas semanas en la curva de dólar futuro, llevando a las tasas implícitas por encima del 100 por ciento.

Roberto Codina, trader de Aurum Valores, sostuvo que el desplazamiento visto en la curva de dólar futuro durante las últimas semanas se da, principalmente, por búsqueda de cobertura de corporativos ante la pérdida de reservas del BCRA.

"Creemos que la cobertura de corporativos sigue vigente por las trabas para realizar pagos al exterior y la actual situación de reservas de BCRA. Todavía no hay certezas sobre una mejora de la situación de las reservas y eso puede observarse explícitamente en la curva, con la diferencia de tasas de un mes a otro", comentó.

Por su parte, los analistas de Grupo IEB remarcaron que uno de los principales desafíos para reducir la tensión en el frente cambiario es el de acumular reservas.

"El BCRA tiene reservas netas por u$s 1.600 millones y la meta con el fondo es de u$s 6.400 millones para fines de septiembre. Es necesario comprar divisas en el MULC en un promedio diario de u$s 175 millones para aproximarse a la meta. Si bien el BCRA logró cambiar la tendencia negativa de ventas en el MULC durante las últimas ruedas, es necesario aumentar el volumen de las mismas, de lo contrario la meta quedará lejos de poder cumplirse", comentaron