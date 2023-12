Depósitos en dólares en los bancos: a cuánto ascienden a fin de año

Los depósitos en dólares del sector privado crecieron de u$s 14.135 millones el 1° de diciembre a u$s 14.431 millones el 20, último dato disponible en la web del Banco Central, lo que representa un incremento de casi u$s 300 millones en lo que va del mes.

Suele pasar a fin de año que los ahorristas dejan sus divisas en el banco para evitar pagar el impuesto a los Bienes Personales en moneda extranjera, que está exento si se deja en la caja de ahorro o en plazo fijo.

Exentas de impuestos

Darío Rajmilovich, socio de Expansion Holding, detalla que hay algunas inversiones financieras que están exentas, tanto en Bienes Personales como en Ganancias:

Los depósitos en cajas de ahorro y los plazos fijos en dólares o pesos. En el primer caso, no hay interés. Por ende, entre ambos, es mejor el plazo fijo.

en dólares o pesos. En el primer caso, no hay interés. Por ende, entre ambos, es mejor el plazo fijo. Los títulos públicos en pesos o en dólares , inclusive si el título público está en una cuenta de inversión en el exterior.

, inclusive si el título público está en una cuenta de inversión en el exterior. Las obligaciones negociables en pesos están exentas en Ganancias, el pago de renta y en Bienes Personales.

Rajmilovich enumera otros tipos de inversiones financieras exentas de Ganancias, pero no de Bienes Personales:

Los bonos soberanos de Brasil, exentos de Ganancias a la renta. Es decir, a los intereses.

exentos de Ganancias a la renta. Es decir, a los intereses. Las ON en dólares.

FCI

Respecto a los fondos comunes de inversión, que tienen activos financieros que son abiertos y también cotizan, tienen valor de mercado. Ahí se hace prevalecer el activo subyacente principal (aquél que compone, al menos, un 75% promedio de la cartera).

Entonces, habría que ver si prevalecen los plazos fijos dentro del fondo común de inversión, o si los títulos públicos, en esos casos estarían exentos de Bienes Personales.

Atención

El directivo de Expansion hace hincapié en que habrá que tener cuidado de las inversiones que se hagan en activos financieros cerca del cierre de ejercicio, porque pueden ser observadas por el fisco si tuvieran una finalidad exclusivamente fiscal.

Su recomendación es mantener la inversión por, al menos, 90 días. Ya sea un plazo fijo o un título público, no hacerlo entrar y salir, porque obviamente esa operación tuvo una finalidad fiscal para no quedar gravado en Bienes Personales.

AFIP mira

Por ejemplo, si el depósito se constituye el 15 de diciembre hasta el 15 de enero, y durante todo el año no hay otros depósitos, podría existir una maniobra de evadir ese impuesto, pero si hubiera otros depósitos a lo largo del año, la situación sería distinta y se podría sostener esa exención.

A pesar de que se ha dado marcha atrás con el requisito de permanencia mínima de esos fondos con las reformas del anteaño pasado, no hay que perder de vista que el artículo 30 del reglamento facultó a la AFIP a gravar esos depósitos cuando las variaciones operadas durante el año hicieran presumir un propósito de evasión, aunque no hay reglas claras de cómo operaría esa medida elusiva.

Nuevo escenario

La otra explicación que cabe para la suba de los depósitos en dólares en el sistema financiero es un cambio de escenario. Tal como señala un informe de Delphos Investment, el balance financiero de estas semanas del Gobierno puede calificarse de exitoso.

Logró mantener la brecha cambiaria en niveles bajos, inició el saneamiento de la hoja de balance del BCRA mediante el desarme y la "licuación" de los pasivos remunerados, a la vez que logró comprar reservas en el mercado oficial de cambios.

Dólares vuelven

El principal objetivo de las medidas tomadas por el gabinete económico fueron bien recibidas por el mercado, lo que trajo mayor tranquilidad y, por ende, que los dólares no sólo no se fueran de los bancos, sino que regresaran.

La caída en términos reales del déficit cuasifiscal y la licuación de los pasivos monetarios del BCRA, aprovechando el "fogonazo" inflacionario que seguramente abarque diciembre, enero y (quizás también) febrero.

"La rebaja de tasas de plazo fijo y la eliminación progresiva de las Leliq dejan a la economía con tasas de corto plazo fuertemente negativas frente a la inflación", concluye el paper de Delphos.