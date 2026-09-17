Oficial | La vivienda bate un nuevo récord: alcanza los 2355 euros por metro cuadrado (foto: Shutterstock)

El precio de la vivienda en España volvió a marcar un máximo histórico durante el segundo trimestre de 2026. El valor tasado medio se situó en 2355 euros por metro cuadrado, un 12,5% más que durante el mismo período del año anterior.

Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogidos por EFE , el incremento fue del 1,7% si se compara con el primer trimestre de este año. La estadística oficial se elabora a partir de los informes de las empresas tasadoras pertenecientes a la Asociación Española de Análisis del Valor (AEV).

Con este nuevo incremento, el valor tasado de la vivienda encadena seis trimestres consecutivos por encima de los 2000 euros por metro cuadrado y supera los niveles registrados durante la burbuja inmobiliaria.

El precio de la vivienda supera los 2000 euros por metro cuadrado por sexto trimestre consecutivo

Por tipo de inmueble, la vivienda libre de más de cinco años de antigüedad registró un incremento interanual del 12,5%, hasta alcanzar los 2342,5 euros por metro cuadrado.

La vivienda libre de hasta cinco años también aumentó a doble dígito: se encareció un 12,1% interanual y alcanzó los 2736,6 euros por metro cuadrado, el importe más elevado disponible para esta modalidad desde el inicio de la serie en 2010.

En el caso de la vivienda protegida, el valor tasado aumentó un 5%, hasta los 1247 euros por metro cuadrado.

En términos trimestrales, la vivienda libre se revalorizó un 1,7% entre abril y junio. La de hasta cinco años avanzó un 1,9%, mientras que la de mayor antigüedad aumentó un 1,7%. Para la vivienda protegida, el incremento fue del 2%.

Madrid bate otro récord y supera los 4000 euros por metro cuadrado

Las subidas del valor tasado de la vivienda fueron generalizadas entre las comunidades autónomas durante el segundo trimestre del año.

La Comunidad de Madrid volvió a registrar el importe más elevado y superó, por segundo trimestre consecutivo, los 4000 euros por metro cuadrado. En concreto, alcanzó un máximo histórico de 4089,6 euros por metro cuadrado.

Por detrás se situaron Baleares , con alrededor de 3980 euros por metro cuadrado y un incremento interanual del 13,1%; País Vasco , con 3102 euros y una subida del 11%; y Cataluña , con 2753 euros y un avance del 10%.

Las mayores subidas interanuales se registraron en la Comunidad Valenciana , con un 15,7%; Castilla y León , con un 15,1%; y Castilla-La Mancha, con un 14,7%. En el extremo contrario, Extremadura fue la única comunidad donde el valor tasado permaneció por debajo de los 1000 euros por metro cuadrado, con unos 996 euros.

Oficial | La vivienda bate un nuevo récord: alcanza los 2355 euros por metro cuadrado (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué dice Vivienda sobre las zonas de mercado tensionado

Tras conocerse los nuevos datos, fuentes del Ministerio de Vivienda señalaron a EFE que el crecimiento del precio de la vivienda libre se está moderando en las denominadas zonas de mercado residencial tensionado.

Según sostiene el departamento que dirige Isabel Rodríguez, en las capitales de provincia en las que se ha aplicado esta herramienta contemplada en la Ley de Vivienda, el crecimiento de los precios se encuentra por debajo de la media estatal del 12,5%.

El Ministerio defendió así la utilidad de la declaración de zonas tensionadas e instó a las comunidades autónomas a recurrir a esta herramienta.