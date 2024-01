Cuota simple: BCRA negocia un nuevo plan sin intereses para promover el consumo

El 31 de enero vence el Ahora 12 y desde la Secretaría de Comercio y el Banco Central negocian con los bancos un nuevo plan, que podría llamarse Cuota Simple, que tendrá una cuota subsidiada para los 12 pagos.

Además, la idea es dar seis cuotas sin interés, que sería algo que hoy no tiene el Ahora 12, que tiene una tasa nominal del 82,5%. El objetivo del programa será el de impulsar las ventas.

En especial en un contexto donde habrá una caída de la actividad económica por la pérdida de poder adquisitivo del salario real, aumentar el consumo interno y que los usuarios puedan adquirir los productos con una tasa de financiación accesible.

Cuotas fijas

En el Gobierno saben que es fundamental que los bancos actualicen los límites para que los tarjetahabientes puedan pagar en cuotas, porque con la inflación que se viene, sino no les alcanzará el cupo para poder comprar una heladera, por ejemplo.

Las seis cuotas sería sólo para productos seleccionados de línea blanca, pequeños electrodomésticos, bicicletas y anteojos es el borrador en el que se está trabajando, según pudo averiguar este diario.

Mi cupo, tu cupo

Los bancos no están actualizando los cupos disponibles según la inflación porque el Ahora 12 no es un programa sustentable para ellos, ya que deben pagar 110% por los depósitos a plazo fijo y prestar al 82,5%, aunque como contrapartida tienen una ventaja a través de los encajes.

"La compensación por encaje no es algo que agrade a los bancos. Preferimos tasa; además, es más saludable que los productos reflejen en el precio su costo. Pensá que el costo financiero total no puede tener otros gastos o comisiones por parte de los bancos que no sea el IVA, que los comercios lo recuperan", revelan en el sector.

Opciones

"Son menos encajes y no más encajes lo que pediría. Serían más franquicias para encajes. O más encajes remunerados y menos no remunerados", detallan.

Ante este contexto, lo que hacen los bancos es actualizar los montos para pagos con tarjeta pero en un pago, no en cuotas, y a sus segmentos más exclusivos, quienes tienen mejores sueldos.

A pedido

Por ende, lo que cada vez más usuarios del sistema financiero deben hacer es solicitar al banco expresamente que necesita que les suba el monto disponible para poder comprar con tarjeta, mostrando que le han subido el sueldo.

Las entidades, ante este pedido, en muchos casos actualizan el monto, pero en un pago, no en cuotas, que es lo que el ahorrista realmente necesita. Por eso, es que se le debe aclarar al ejecutivo de cuentas del banco que lo que se necesita es que le actualicen el límite de compras con la tarjeta, pero para poder hacerlo en cuotas.

Límites

"Bajar límites no lo hacemos por lo general, pero mantener con esta inflación que se viene es como bajarlos", reconocen los banqueros.

En el ida y vuelta con el Gobierno para la negociación del nuevo programa, los bancos solicitarán alargar los plazos de pago, que hoy son 10 días hábiles, cuando por fuera del programa tienen 18 días hábiles para pagar a los grandes contribuyentes, que es el plazo promedio en que los tarjetahabientes pagan sus resúmenes.

Con este nivel de tasas, esos 8 días de diferencia pasan a ser clave o, mejor dicho, deficitarios para el sector, que plantea que el nuevo programa debe ser sustentable en el tiempo, aunque ningún banco de los grandes se anime a no poner el pie del plato justo en estos momentos, para evitar enfrentarse con el nuevo Gobierno.