Cumbre en la CNV: sucesión, firma de resoluciones y una negativa reiterada

En esta noticia Banqueros

Se va

Reclutamiento

Hubo este miércoles una reunión cumbre en la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre el nuevo Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con el todavía titular de la CNV, Sebastián Negri, quien si por él fuera ya se hubiera ido, porque tiene una oferta del sector privado, pero Quirno le pidió que se quede hasta encontrar un reemplazante.

Quirno, que es la mano derecha del ministro de Economía, Luis Caputo, y había sido su jefe de gabinete cuando había sido ministro de Finanzas con Macri, le pidió a Negri un resumen de cómo está hoy el organismo. Fue una buena reunión, ya que Quirno conoce a varios actores del mercado, según pudo saber este diario por altas fuentes del Gobierno.

ANSES: tensa al gabinete económico el manejo del FGS

Banco Central: quiénes serán los nuevos directores y a quién responderán

Banqueros

En su reunión con los banqueros, el titular del Central, Santiago Bausili, tocó el punto de la acefalía en la CNV. Aclaró que, como todavía no están las nuevas autoridades, están en diálogo con las antiguas, pero tienen restricciones políticas para hacer ciertos cambios, por lo que admitió que la interacción entre el BCRA y la CNV todavía es floja.

De hecho, desde que presentó su renuncia como presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), lo primero que hace Sebastián Negri al levantarse es mirar el Boletín Oficial para saber si ya se la aceptaron.

Hubo este miércoles una reunión cumbre en la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre el nuevo Secretario de Finanzas, Pablo Quirno, con el todavía titular de la CNV, Sebastián Negri, quien si por él fuera ya se hubiera ido, porque tiene una oferta del sector privado, pero Quirno le pidió que se quede hasta encontrar un reemplazante.

Se va

Le ofrecieron continuar, al menos hasta encontrar un reemplazo, dio las gracias y dijo que no, que tenía planes en el sector privado. "No me interesa quedarme", le dijo a su círculo íntimo, según pudo saber El Cronista en el mercado de capitales.

"Negri no tiene intenciones de quedarse. La gente razonable, que sabe de mercados financieros o con experiencia para el cargo, declinó, entonces Negri por ahora se queda hasta que haga falta", revelan en altas esferas del sector financiero.

Reclutamiento

Quirno, encabeza el reclutamiento. Matías Tamburini le dijo que no: sólo quería ser CFO de YPF. "Tal vez vaya uno con perfil político y que la gestión la siga gente de carrera como Patricia Boedo o similar. Se que ella tuvo charlas en abril, pero no se animaba a agarrar como número uno", comentan en las mesas.

Hay un impedimento que no deja que muchos con expertise puedan acceder: "Que además son necesarias en un momento crucial de cara al futuro, del mercado y del país. El presidente de CNV no pudo haber sido durante los últimos dos años director de ninguna empresa regulada", aseguran.