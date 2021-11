Cuenta bancaria por WhatsApp: una entidad la ofrece y creció 30% su base de clientes

El Banco Central habría vendido en las últimas ruedas unos u$s 30 millones diarios para contener el MEP y el CCL de AL30 y otros u$s 10 millones en otros instrumentos, pero aún así no logra contagiar a las otras cotizaciones, que en el consolidado de los últimos 5 días avanzaron casi un 5% en la mayoría de casos.